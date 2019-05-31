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Зеленський провів перше засідання РНБО: про що говорили

1.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення.

"Якщо на фронті вбивають кулі і снаряди, то в тилу - безвідповідальність, безгосподарність і корупція. Ціна питання дуже велика - безпека і добробут наших людей", - підкреслив Зеленський.

засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

За його словами, протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Він також додав, що українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їх отримання з різних джерел.

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"Не дивлячись на райдужні заяви, видобуток газу не росте. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - підкреслив президент.

засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

Зеленський також підкреслив, що одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери та ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап – ринок електроенергії.

засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - підсумував президент.

засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

засідання РНБО

засідання РНБО

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає різні шляхи по зменшенню ціни на газ в Україні.

З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

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Особи
Володимир ЗеленськийАрсен АваковВолодимир Гройсманекс-міністр Олександр Данилюк
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
РНБОгаз
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Калашникова Анна
Калашникова Анна
Cпаси6o томy, ктo показал мнe пpeкpaсный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁8zt2qmt Пpocтo пpойдя oпpoc пoлyчилa пoчти пoлугодовую зapплатy)) Пoльзyйтесь, пока eще ecть вoзмoжнoсть=)
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