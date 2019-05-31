Зеленський провів перше засідання РНБО: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів першу нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні проблематику енергетики обговорили в форматі наради, а через два тижні будуть прийняті відповідні рішення.

"Якщо на фронті вбивають кулі і снаряди, то в тилу - безвідповідальність, безгосподарність і корупція. Ціна питання дуже велика - безпека і добробут наших людей", - підкреслив Зеленський.

засідання РНБО president.gov.ua

За його словами, протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Він також додав, що українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їх отримання з різних джерел.

"Не дивлячись на райдужні заяви, видобуток газу не росте. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - підкреслив президент.

засідання РНБО president.gov.ua

Зеленський також підкреслив, що одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери та ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап – ринок електроенергії.

засідання РНБО president.gov.ua

"Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України в цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - підсумував президент.

засідання РНБО president.gov.ua

засідання РНБО president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає різні шляхи по зменшенню ціни на газ в Україні.

З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019-го.

24 квітня команда Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

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