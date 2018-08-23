"Відбилися від сарани": в Криму протверезили росіян гіркою правдою про "кримнаш"

В окупованому Росією Криму місцеві жителі розповіли про те, що на півострові серйозні проблеми з роботою, дитячими садками і доступним житлом.

Тема активно обговорювалася на одному з кримських форумів. На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец у Twitter. Він також опублікував скріншот обговорення.

"Крим. Схоже, жителям Феодосії вдалося відбитися від чергової сарани. Але все-таки мене дивує русня, яка зібралася понаїхати, але передумала після спілкування з місцевими. І все це протягом півгодини", - сказано в повідомленні.

Крим. Схоже, жителям Феодосії вдалося відбитися від чергової сарани. Але все-таки мене дивує Русня, яка зібралася понаїхали, але передумала після спілкування з місцевими. І все це протягом півгодини pic.twitter.com/fHpCfwqBtf - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 22 серпня 2018 р

Судячи зі знімку, анонімний користувач із Росії почав розпитувати місцевих жителів про те, чи варто переїхати до Криму - як там із роботою, житлом і т.д.

На що багато хто в гнівній формі відповів, що ситуація на півострові зараз не найкраща.

"Школи битком набиті. У дитячі садки - черги", "Я б не розглядав переїзд на пмп. З роботою багато проблем буде", "Ціни на контрасті з Ростовом-на-Дону вас "приємно" здивують", "Приїхали з Мурманська до Феодосії. Вистачило нас тільки на рік. Повернулися назад", - написали в коментарях.

Пізніше автор посту і сама написала: "Зрозуміло. Дякую всім за допомогу. Умовили. Відрадили".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму зникла сім'я українців з дітьми, які поїхали на відпочинок на окупований півострів.