"Видатне досягнення!" Журналістка звинуватила владу у відновленні "відкатів" у поверненні ПДВ

Журналістка Світлана Самборська звинуватила чинну владу у відновленні наймасштабнішої корупційної системи "відкатів" у поверненні ПДВ.

Про це вона написала у своєму блозі на сайті tverezo.info. Вона нагадала, що цю систему ще у 2017 році подолав уряд колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Зазначимо, що вчора з'явилася інформація про те, що підприємствам гірничо-металургійного комплексу України вперше за останні роки затримали відшкодування ПДВ більш ніж на 2 мільярди гривень за поставлену на експорт продукцію.

Журналістка звинуватила владу у відновленні "відкатів" у поверненні ПДВ

Журналістка процитувала слова Гройсмана два роки тому щодо припинення "тотальних хабарів".

"Усі компанії в Україні, які повинні отримувати з бюджету автоматичну компенсацію податку на додану вартість – це мільярди гривень – не могли цього зробити, бо існувала система тотальних хабарів. Треба було повернути від цієї суми 10, 20, 30% коштів у владу, і тільки тоді можна було отримати решту. Ми зламали цю систему. Сьогодні копійка в копійку, хвилина в хвилину кошти, які ви заробили, потрапляють на ваші рахунки, і це дає можливість розвиватися", – нагадала вона.

Журналістка додала, що тоді ПДВ почав відшкодовуватися автоматично без участі цінної думки чиновника.

"Гройсман (до якого я ставлюся вкрай скептично) два роки тому закрив одну з наймасштабніших корупційних годівниць – систему відшкодування ПДВ за принципом "Спочатку тим, хто заніс, якось потім іншим", – написала журналістка.

Вчора ж, за її словами, чинна влада повернула стару систему, яка "годувала злодіїв від часів Кравчука до часів Януковича".

"Усіх вітаю з цим видатним антикорупційним досягненням!", – написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що призупинення виплати відшкодування ПДВ великим промпідприємствам призведе до того, що напередодні свят сотні тисяч людей залишаться без засобів до існування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!