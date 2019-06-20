"Від України відвернуться всі!" Пацкан озвучив головну загрозу дефолту

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан вважає, що часті заяви про можливий дефолт України можуть відлякати від країни всіх інвесторів.

Про це він заявив у інтерв'ю OBOZREVATEL. Водночас чиновник наголосив, що жодних передумов для оголошення дефолту в країні немає.

"Якщо ми ще пару разів зробимо заяви про дефолт, у нас узагалі інвестицій може не бути. Передумов до дефолту в Україні немає. Ціна дефолту дуже висока. Ми не будемо мати жодних позик, від нас відвернуться всі інвестори і у нас буде галопуюча інфляція, як у 1996 році. Дефолт відкине країну мінімум на 3 роки назад — це без траншів, без інвесторів і з шаленою інфляцією", — сказав Пацкан.

Він нагадав, що цей рік є піковим у питанні повернень за державними позиками.

Валерій Пацкан

"Ми будемо нарощувати темпи зростання економіки, і тоді буде краще. Тому давайте не будемо говорити про дефолт, а максимально затягувати в країну інвесторів, оскільки інвестиції — це робочі місця, це кошти в економіку, це податки. Згадайте 2007-2008 роки. Тоді був бум кредитів, населення могло собі дозволити плазми, машини, квартири. Якби згодом не було економічних проблем, то населення і надалі б виплачувало кредити і не було б цієї ситуації. Дефолт — це повернення назад", — вважає глава Рахункової палати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український олігарх Ігор Коломойський закликав президента України Володимира Зеленського оголосити дефолт.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк виступив проти ідеї Коломойського про оголошення дефолту.

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