Закріплення на законодавчому рівні збільшення ставки прибутковості RAB-тарифів на стару базу до 6% з одночасним перенесенням на операторів системи розподілу (ВСР) витрат на підстанційний складник приведе до позитивних наслідків і для споживачів, і для енергетиків.

Про це заявив Олег Козачук, засновник Асоціації з енергоефективності та енергозбереження, керівник АТ "Хмельницькобленерго".

Олег Козачук розповів про те, що Асоціація з енергоефективності та енергозбереження пропонує збільшення ставки прибутковості RAB-тарифів на стару базу до 6% з одночасним перенесенням на операторів системи розподілу (ВСР) витрат на підстанційний складник. Козачук вважає, що цей крок допоможе залучати позиковий капітал у розвиток електромереж, підвищувати інвестиційну привабливість і якісно позначиться на умовах приєднань до електромереж.

"Для потенційного споживача очевидний плюс – це скорочення термінів під'єднання, зменшення витрат часу на дослідження цих питань під час підготовки бізнес-планів і заявок та істотне зниження вартості під'єднання до електромереж. Тобто помітна економія двох дуже важливих ресурсів для будь-якої людини – часу і грошей", – пише керівник "Хмельницькобленерго".

Козачук зазначив, що цю пропозицію ухвалено на державному рівні одностайно: "Про це свідчить єдина позиція Національної ради реформ, яку озвучив його голова Міхеїл Саакашвілі, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, а також підтримав глава уряду Денис Шмигаль. Така єдність свідчить про наявність політичної волі, яка повинна трансформуватися в конкретні законопроєкти і проєкти нормативних актів. Сподіваємося, що до дуже правильної позиції уряду, Нацради реформ і Міненерго приєднається і профільна комісія – НКРЕКП.

Водночас Олег Козачук переконаний, що максимально позитивний ефект підтримані рішення можуть дати тільки в комплексі. Йдеться про поліпшення нормативно-правового поля, що регулює енергетичний сектор, земельне законодавство, зменшення терміну розроблення проєктно-кошторисної документації.

"Тобто треба пам'ятати, що завдання щодо поліпшення ситуації з Getting Electricity – комплексне й вимагає міжвідомчого підходу та залучення фахівців, які до енергетичного сектору прямого стосунку, здавалося б, не мають. І увага, яку приділяють цьому питанню перші особи держави, показує, що вони розуміють усю важливість енергетичного "пазла"", – зазначив Козачук.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики заявили, що для залучення інвестицій в енергетичну галузь підтримують спрощення умов під'єднання до електромереж і впровадження ефективного стимулювального тарифоутворення, розвиток "зеленої" енергетики, маневрових потужностей і проєктів Energy Storage.

Як писав OBOZREVATEL, глава державного підприємства "Хмельницькобленерго" Олег Козачук зазначив, що RAB-тарифи за правильного впровадження стимулюють операторів систем розподілу до скорочення витрат і активної модернізації мереж.