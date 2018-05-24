Від Москви до Нью-Йорка: українські нардепи задекларували нерухомість в 15 країнах світу

Народні депутати України за 2018 рік вказали в своїх деклараціях 55 об'єктів нерухомого майна в 15 країнах світу.

Рекордсменом за кількістю і сукупною площею зарубіжної нерухомості виявився депутат від фракції "Опозиційний блок" Вадим Новінський повідомляє Bihus.info.

"Він з сім'єю володіє близько 6 гектарами землі і 5 квартирами загальною площею 996,3 кв.м в Росії. Також в Росії Новінським належить 453-метрове нежитлове приміщення, 79-метровий гараж і недобудований житловий будинок невідомої площі", - відзначили аналітики проекту "Декларації".

Три земельні ділянки, дві вілли (1056 кв. м і 337 кв. м) у Франції і апартаменти площею 337 кв. м в Греції записані на компанії, бенефіціаром яких є Юлія Льовочкіна. Аналогічними грецькими апартаментами через свій кіпрський офшор BROVE HOLDINGS LIMITED володіє її брат - заступник глави фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін.

Також він задекларував користування 1056-метровою віллою сестри на Лазурному узбережжі. Вартість вілли оцінюється в 40 млн євро. В даний час на неї накладено арешт французьким судом.

Дружина і дочка нардепа від фракції "Блок Петра Порошенко" Ярослава Дубневича володіють 15 сотками землі і 459-метровим торгово-офісним будинком у Латвії.

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Позафракційний нардеп Борислав Розенблат задекларував 270-метровий будинок і 16 соток землі в Німеччині.

На фірму Treck Holding Coast SL першого заступника фракції "БПП" Ігоря Кононенко записаний 539-метровий будинок в Іспанії. Також нардеп задекларував апартаменти у Франції, які орендує його дочка Ольга.

Позафракційний нардеп Олександр Герега з дружиною володіють будинком площею 455 кв.м в Іспанії.

Член депутатської групи "Воля народу" Євген Рибчинський і нардеп від "БПП" Максим Єфімов мають майно в США. Рибчинський задекларував 450-метровий будинок на праві користування за дружину, а Єфімов - дві квартири площею 279 кв. м і 117 кв. м.

Чотири квартира і гараж в Болгарії задекларував нардеп від партії "Відродження" та голова Асоціації болгар в Україні Антон Кіссе.

Нардеп від "БПП" Руслан Демчак задекларував оренду 355-метрового будинку, який його дружина вже три роки орендує в Великобританії.

Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія, де нардепи володіють 13 об'єктами. На другому місці за популярністю - Франція (9 об'єктів нерухомості), на третьому - Болгарія (6 об'єктів), далі йдуть Іспанія та США (по 5 об'єктів).

Bihus.info

Раніше OBOZREVATEL писав, що 27 народних депутатів , які отримували кошти на наймання готельних номерів, насправді мають власне житло в Києві або передмісті столиці.