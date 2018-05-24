Кадиров, Кобзон і Кисельов: проти кого Україна ввела санкції

В Україні оновили список фізичних осіб і підприємств, які потрапили під санкції. Серед них не тільки "кримські депутати" і бойовики т.зв. "республік", а й парламентарії країн ЄС, депутати російської Держдуми. Також в списку глава Чеченської Республіки Рамазан Кадиров, депутат і співак Йосип Кобзон, пропагандист Дмитро Кисельов.

Відповідно до опублікованого на сайті президента списку, ці політики не зможуть скористатися своїми активами в Україні (якщо такі є) і перетнути державний кордон. Серед персон нон грата депутат Європарламенту від компартії Греції Сотіріос Заріанопулос (Zarianopoulos Sotirios), член європарламенту Бертот Фабріціо (Bertot Fabrizio), болгарський політик Ташева Магдалена (виступає за вихід з НАТО) та інші.

Також в список потрапили і деякі російські депутати. Так, три роки не зможе з'являтися в Україні депутат Державної Думи Бріс Резник. В цей же список потрапили його колеги: Йосип Кобзон, Олексій Діденко та Сергій Міронов. Крім того, в'їзд заборонили директору Служби зовнішньої розвідки РФ Сергію Наришкіну, голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову, міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Рада національної безпеки і оборони Країни вперше ввів санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку.

Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів , які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.