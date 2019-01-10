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''Вичавлять із них усе'': в мережі показали, у що ''русскій мір'' перетворив Донбас

2.7тЧитати матеріал російською

На окупованій території Донбасу на двох меткомбінатах звалилися дахи через аварійний стан металоконструкцій.

Як написав на своїй сторінці в Twitter блогер Денис Казанський, на Алчевському меткомбінаті від старості обвалилася стеля одного із цехів.

"Дах не витримав снігу. Поступово руйнуватимуться й інші підприємства в ОРДЛО. Адже гроші у віджаті заводи ніхто вкладати не буде. Вичавлять із них останні ресурси, поки вони не розваляться від старості", — написав він.

''Вичавлять із них усе'': в мережі показали, у що ''русскій мір'' перетворив Донбас

twitter.com/den_kazansky

''Вичавлять із них усе'': в мережі показали, у що ''русскій мір'' перетворив Донбас

twitter.com/den_kazansky

''Вичавлять із них усе'': в мережі показали, у що ''русскій мір'' перетворив Донбас

twitter.com/den_kazansky

Про ситуацію також повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Валентина Бикова. За її даними, випадків із обваленням даху на заводах було два.

"Промисловість ОРДЛО продовжує процвітати. На двох меткомбінатах звалилися дахи через аварійний стан металоконструкцій. В Алчевську площа обвалення приблизно 900 кв. м (стан 600, сортопрокатний, який горів у вересні 2018-го), у Макіївці — до 3 тис кв. м ( стан 390, один із двох, які ще продовжували працювати, випускав середньосортовий прокат)", — написала вона.

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Крім того, за її словами, на двох раніше рентабельних підприємствах — ЮМЗ і "Стирол" — місяцями не платять зарплату.

"На ЮМЗ заборгованість 14 млн. рублів (загальна кредиторка перевалила за мільярд), на "Стиролі" — 16 млн. Усі чотири підприємства з минулого року перебували під зовнішнім управлінням (ВТС, Курченко). А так, звісно, промисловість розвивається, від інвесторів відбою немає", — підсумувала Бикова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні в "ДНР" працівникам Макіївського металургійного заводу анонсували підвищення окладів у 2019 році на 50-100 рублів (приблизно 20-40 гривень), що стало об'єктом жартів користувачів соціальних мереж.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНРНовини ДНРпромисловість
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ага, только уголька с ЛНР в прошлом году в Неньку на более чем 1 млрд$ через Рашку впихнули.
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минин евген
минин евген
кацапьё! пьёт, ворует, безбожно пиздит.
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CARGO 100
CARGO 100
Киев, 22 января 2018 г.: Не прошло и года с момента обрушения Шулявского моста в столице, как произошла новая похожая авария: рухнули конструкции путепровода через проспект Космонавта Комарова ...
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