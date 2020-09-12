Вибори в Україні можуть зірватися через помилку нардепів

Депутати Верховної Ради допустили помилку у Виборчому кодексі, через яку місцеві вибори 25 жовтня опинилися під загрозою. Кандидати на агітаційні матеріали тепер можуть витрачати не більш як 1,02 грн.

Про це повідомив колишній нардеп Борислав Береза на своїй сторінці у Facebook. Він навів слова голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, за словами якого депутати, затверджуючи формулу розрахунку вартості агітаційних матеріалів, переплутали неоподатковуваний мінімум (17 грн) і прожитковий мінімум (2189 грн).

Відповідно до нинішньої редакції Виборчого кодексу, вартість агітаційних матеріалів не повинна перевищувати 6% від неоподатковуваного мінімуму.

"Через допущену депутатами помилку, кандидати, які хочуть взяти участь у місцевих виборах, опинилися в ситуації, коли вони не можуть витрачати на агітаційні матеріали більш ніж 1,02 грн. Згідно з текстом ст.57 ВКУ, до передвиборної агітації належать плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, сірники, бейджі, футболки, парасольки і шарфи, а також низка іншої продукції з брендом", – пояснив Береза.

Депутати Ради ухвалили зміни до Виборчого кодексу із помилкою. Facebook Борислава Берези

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проєкт закону №3485, покликаний усунути прогалини та неузгодженості, а також змінити терміни і спростити виборчі процедури в Україні. Згідно з ним, в країні посилять покарання за підкуп виборців.