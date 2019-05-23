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Вибори до Ради можуть зірвати: у ЦВК зробили сенсаційну заяву

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В Україні позачергові парламентські вибори не зможуть провести у призначений термін за чинною системою держзакупівель.

Як заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу у Києві, Центральна виборча комісія не встигне підготуватися до них, передає "Інтерфакс-Україна".

"За чинною — ні", — сказала вона.

Глава ЦВК також зазначила, що заява заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова про виборчі закупівлі не відповідає дійсності.

"Незважаючи на ті приклади, які наводив нам Максим Нефьодов, порівнюючи закупівлі для виборчого процесу і для цирків, які подорожують Україною, — це не одне й те саме", — сказала вона.

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За її словами, чинні норми не дозволяють здійснити всі закупівлі, особливо у двомісячний період кампанії.

Вибори до Ради

Вибори до Ради

"Я очікую і від президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів негайного ухвалення відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року згідно із законами України", — констатувала вона.

Також Сліпачук зазначила, що є кілька питань, які стосуються виборчого процесу, а саме застарілість деяких норм і невідповідність норм закону "Про вибори народних депутатів", які діють сьогодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Пізніше Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект президента Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Місце
Україна
Теги
вибори УкраїнаЦВК
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Перепил Недо
Перепил Недо
Какой президент(клоун)-такой и ЦИК (цирк). В киеве аншлаг-кино и немцы,война и колёса-зеко манда в угаре.
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Важливо , щоб по закону , а не по президенту , яким би не було його прізвище !
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
)))))"...сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине..." Бля! Вся нынешняя уСраЙина - цирк!)))
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