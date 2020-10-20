Ви виграли мільйон! – НБУ пояснив, як уникнути найпопулярніших афер

Національний банк повідомив, що за останній рік отримав близько 200 звернень від українців стосовно шахрайства. Крім схем, пов’язаних із платіжними картками, є низка класичних способів виманювання грошей.

"Зі звернень ми бачимо, що найчастіше шахраї ошукують найменш захищену верству населення – людей похилого віку. Вони, як правило, більш довірливі, тому стають легкою здобиччю злочинців. На жаль, НБУ не може ловити за руку кожного шахрая й повертати кошти ошуканим власникам – це виходить за межі повноважень інституції. Але наш обов’язок – розповідати про ті випадки, свідками яких ми стаємо з листів споживачів, попереджувати про злочинні схеми", – пише очільниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук у блозі НВ.

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Людина отримує листа зі своїм іменем на конверті від компанії, що продає книжки. Усередині на неї чекають привітання, кольоровий каталог із продукцією й повідомлення про виграш у кількасот тисяч гривень. Єдиною умовою їх отримання є придбання книги.

Якщо людина замовить товар, у наступному листі на неї чекатиме повідомлення про ще більший приз і новий каталог із книжками. Тобто споживач потрапляє в замкнене коло. Витрачає кошти на книжкову продукцію сумнівної якості та очікує на виграш, який ніколи не отримає.

Виграш майже у вас у кишені! Сплатіть податок і насолоджуйтеся легкими грошима

Схема, подібна до попередньої. Окрім паперового листа, про "виграш" шахраї можуть повідомити на електронну адресу, СМС-повідомленням чи дзвінком. Купувати нічого не потрібно – лише сплатити податки, пенсійний збір, комісію банку, комісію посередника тощо. Цей список може продовжуватися багатьма пунктами, адже якщо людина сплачує першу суму, то вже легше погоджується сплатити наступні, аж поки не зрозуміє, що потрапила до рук шахраїв.

Привіт, друже. Мені терміново потрібні гроші. Перекажи на картку 5 тисяч гривень

Шахраї зламують особисті сторінки в соціальних мережах і розсилають відповідні повідомлення френд-листу людини. Як правило, ці прохання надходять рано-вранці або пізно ввечері. Злочинці спеціально обирають такі години, щоб людина була розфокусована та без зайвих роздумів переказала вказану суму.

З огляду на це очільниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ радить:

Перш ніж відправляти гроші за книжки, сплачувати податки за виграш і допомагати "друзям" – прискіпливо перевіряйте інформацію.

Інформацію про фінансові компанії або банки, які фігурують як "партнери акції", можна перевірити на сайті Національного банку в Реєстрі фінансових компаній або довіднику банків.

Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції. Переможець самостійно нічого не сплачує.

Прохання про переказ грошей (навіть від близької людини) може бути шахрайською схемою. Перевіряйте справжність повідомлення – зателефонуйте своєму родичу чи товаришу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як захистити себе від шахраїв.