''Ви спровокуєте бунт'': ватажкові ''ДНР'' Пушиліну напророкували трагічний фінал

На окупованій території Донецької області назріла хлібна криза. Причиною цього стали дії ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і його подільників.

Про це повідомляє автор телеграм-каналу "КараулЪ'". Він заявив, що причиною ситуації стала бездарна політика так званого керівництва "республіки".

"І ось, у "ДНР" поставлена нова влада. Минуло фактично 7 місяців з призначення Пушиліна і трохи менше з призначення Ананченка. І? І що? Що вони зробили для продовольчої безпеки? Ну, крім того, що спробували ввести 50% мито на ввезення борошна, щоб нажитися і прогнозовано обіср*лись і були змушені відкочувати все назад і замітати сліди, завдяки моїй роботі щодо розголосу проблеми. А між тим, з борошном не так добре, якщо не сказати гірше", - йдеться в повідомленні

За його словами, якщо раніше соціальні сорти хліба складали 22% від загальної кількості виробленої продукції в "ДНР", то нині це не більше 7%. За інформацією торговельних мереж, причиною є дефіцит борошна.

"Висновки зробите самі. Друзі, просто задумайтеся, які кретини зараз керують Донбасом. Проблема мною була визначена ще влітку минулого року. Не зроблено НІ-ЧО-ГО! До чого ви так дійдете? Ви просто спровокуєте бунт", - робить висновок автор каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів - вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють по $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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