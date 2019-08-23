"Ідіотами вважаєте?" Головний митник Одеси звільнений після конфлікту із Зеленським

Ексглава Державної фіскальної служби Олександр Власов, який раніше вступив у конфлікт з президентом, звільнений із посади голови Одеської митниці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Звільнення Власова підтвердив також т. в. о. голови ДФС Денис Гутенко.

Кабмін призначив директора департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС Гутенка т. в. о. голови відомства після того, як звільнив з цієї посади Власова. Водночас Власов залишався главою Одеської митниці.

Власова звільнили з посади

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня президент України Володимир Зеленський під час наради з питань розвитку морських портів України в Одесі заявив, що Власов повинен покинути пост в. о. глави ДФС, оскільки він не звільнив керівників митниць у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. "Ви нас всіх тут за ідіотів тримаєте?" – звернувся тоді президент до Власова.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я дізнався про це не з Фейсбуку, а з реальних документів", – сказав Зеленський.

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях – Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій, як вимагав президент під час наради в в Ужгороді 6 липня. А повідомлення в. о. голови ДФС в соцмережі про звільнення їх від виконання обов'язків виявилося неправдивим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram