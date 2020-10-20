"Весна прийшла. Де посадки?" Зеленський відповів, коли покарає корупціонерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений роботою правоохоронних органів в частині боротьби з корупцією.

Про це він сказав у щорічному зверненні до українців з трибуни Верховної Ради.

"У моїй програмі написано – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Є підозра, що правоохоронні органи не дочитали до кінця і сприймають як завдання лише першу частину – "не боротьба з корупцією", – сказав український лідер.

За його словами, міжнародні партнери підтверджують нульову толерантність України до корупції.

"Та чи достатньо президенту не красти, щоб не крали інші? Ні Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням, щоправда, додаючи слова, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів. Що у відповідь? Не буду переказувати вам довгі сухі звіти, що створюють ілюзію їхньої ефективної роботи. Про знайдені 358 мільйонів незадекларованих статків. Чи є економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у розмірі 1,5 млрд за перше півріччя 2020 року. Так. Усе це є. Я поважаю працю людей, що стоять за цими цифрами", – сказав президент.

Він назвав роботу правоохоронних органів самообманом та ілюзією, оскільки українці не бачать результатів їхньої роботи.

Він зазначив, що в Україні створено законодавчі, оперативні, матеріальні та психологічні умови для незалежної роботи правоохоронних органів, але реального результату все одно немає.

"Я незадоволений роботою правоохоронних органів щодо протидії корупції. Я не маю права втручатися в їхню роботу, але маю право оцінити цю роботу. Моя оцінка - незадовільна. Але її можна й потрібно виправити. Я прошу народних депутатів зосередитися на Антикорупційній стратегії на найближчі чотири роки. Цей законопроект я визначив як невідкладний. Так, за ці роки написано чимало стратегій. І вони не гарантують результату. Але я не заспокоюсь і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити генеральних прокурорів, міністрів, керівників", – наголосив президент.

Він додав, що не менш важливою є й робота українських судів.

Нагадаємо,10 жовтня співробітники Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань викрили адвоката і колишнього прокурора у вимаганні $80 тисяч хабара.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський недавно заявив, що може звільнити генерального прокурора Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року. Він зазначив, що попередній прокурор був звільнений через відсутність посадок, тому чекає кращих результатів від Венедиктової.

Пізніше вона відповіла на заяву Зеленського.