В Україні виготовляють фальшиве масло в кожній області, – Союз споживачів

Підприємства, звинувачені Антимонопольним комітетом України у фальсифікаті вершкового масла, можуть уникнути сплати мільйонних штрафів. Вони продовжують працювати, випускати та реалізовувати неякісну продукцію.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів виконавчий директор всеукраїнської громадської організації "Спілка споживачів України" Максим Несміянов. "У Київській області є заводи, які підробляють масло, підроблене масло робиться в кожній області, але держава нічого не бачить", – заявив він.

У цьому контексті він навів приклад заводу в місті Тараща Київської області. "У Таращі розташований завод, він робить масло, в якому рослинних жирів та пальмової олії 98%. Заходиш на ринок "Лісовий", там є точки, де це масло продається по 22 гривні за пачку", – повідомив він.

За словами експерта, підприємство "схоже на Чорнобильську зону", функціонує на застарілих технологіях і "вбиває екологію".

Говорячи про перспективи притягнення до відповідальності недобросовісних виробників, він зауважив, що це навряд чи можливо. "Ми почули про гучні штрафи. Але давайте розберемося, хто їх платить і коли? Ця справа піде в суди і, найімовірніше, років через п'ять вона розвалиться. Питання в тому, як вони доведуть свою правоту. Дуже багато справ у судах розпадається на першому етапі".

Несміянов наголосив, що контролем якості продуктів повинен займатися не Антимонопольний комітет, а Державна служба з безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів.

"Але ніхто нічого не контролює, і на ринок випускається сумнівний небезпечний продукт", – констатував він.

Відповідаючи на питання, чому з фальсифікацією вершкового масла так важко боротися, він пояснив: "Це дуже вигідний бізнес, і він просто тупо з кимось ділиться".

Як писав OBOZREVATEL, в Україні п'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Антимонопольним комітетом було проведено масштабне дослідження, яке визначило 5 фірм, які торгують фальсифікатом.