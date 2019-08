Versace загримів у міжнародний скандал через нову колекцію одягу: у чому суть

Італійський модний будинок Versace вибачився за випуск у продаж одягу, на якому спеціальні адміністративні райони Китаю Гонконг і Макао вказані окремими державами.

"Компанія приносить вибачення за дизайн свого продукту, і відпуск футболок було здійснено в липні. Бренд приймає на себе відповідальність", – пишуть представники компанії у Twitter.

У Versace заявили, що люблять Китай і поважають його територіальний і національний суверенітет.

З 24 липня компанія почала вилучати з продажу і знищувати всю партію одягу з помилкою.

Відповідні вибачення послідували після жорсткої критики в соціальних мережах у Китаї, пише China Daily в Twitter.

Зокрема, футболки Versace показували пари місто – країна: Мілан – Італія і Лондон – Великобританія. Вони також включали Гонконг – Гонконг і Макао – Макао.

У результаті скандалу від співпраці з Versace відмовилася китайська актриса Ян Мі, яка була обличчям модного будинку в Китаї. Незважаючи на вибачення, вона розірвала контракт з модним будинком, який підписала в червні.

