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Versace загримів у міжнародний скандал через нову колекцію одягу: у чому суть

1.7т Читати матеріал російською

Італійський модний будинок Versace вибачився за випуск у продаж одягу, на якому спеціальні адміністративні райони Китаю Гонконг і Макао вказані окремими державами.

"Компанія приносить вибачення за дизайн свого продукту, і відпуск футболок було здійснено в липні. Бренд приймає на себе відповідальність", – пишуть представники компанії у Twitter.

У Versace заявили, що люблять Китай і поважають його територіальний і національний суверенітет.

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З 24 липня компанія почала вилучати з продажу і знищувати всю партію одягу з помилкою.

Відповідні вибачення послідували після жорсткої критики в соціальних мережах у Китаї, пише China Daily в Twitter.

Зокрема, футболки Versace показували пари місто – країна: Мілан – Італія і Лондон – Великобританія. Вони також включали Гонконг – Гонконг і Макао – Макао.

Versace показували пари місто – країна

Versace показували пари місто – країна

China Daily Twitter

У результаті скандалу від співпраці з Versace відмовилася китайська актриса Ян Мі, яка була обличчям модного будинку в Китаї. Незважаючи на вибачення, вона розірвала контракт з модним будинком, який підписала в червні.

У Versace заявили, що люблять Китай і поважають його територіальний і національний суверенітет

У Versace заявили, що люблять Китай і поважають його територіальний і національний суверенітет

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії популярний бренд одягу H&M звинуватили в спекуляції екологічними проблемами заради маркетингу.

Місцеве споживче управління вважає, що компанія займається грінвошінгом – введенням споживачів в оману за допомогою "екологічної" колекції одягу Conscious.

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Місце
Китай
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