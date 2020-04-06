Верланов: Податкова додатково забезпечує бюджету понад 2 млрд грн щомісяця

У першому кварталі 2020 року за незмінної бази оподаткування надходження податку на додану вартість (ПДВ) до держбюджету зросли на 7,6 млрд грн, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє ДПС на своїй сторінці у Facebook.

Як зауважили у відомстві, це означає, що завдяки якісному адмініструванню та нульовій толерантності до мінімізаторів та "схемників" ДПС додатково забезпечує бюджету понад 2 млрд грн щомісяця, як порівняти з І кварталом 2019 року.

"За умов збільшення бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у І кварталі 2020 року до відповідного періоду 2019 року лише на 0,36% задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 15,4%. У грошовому еквіваленті – це +7,6 млрд грн (без врахування платників: НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Оператор ГТС України")", – йдеться в повідомленні.

Також у ДПС зазначили, що податкове навантаження (співвідношення нарахованих до сплати сум ПДВ до обсягу оподаткованих операцій) проти минулого року також зросло.

"У І кварталі 2020 року навантаження ПДВ становило 2,73% (без врахування платників групи НАК "Нафтогаз України") проти 2,37% у І кварталі минулого року", – підкреслили в податковій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що податкова служба виконала індикатив Мінфіну на І квартал з ПДВ на 101,7%. У такий спосіб бюджет додатково отримав 400 млн грн.

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