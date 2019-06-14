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Верховний Суд змусив ПриватБанк заплатити Коломойському: всі подробиці

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Верховний суд зобов'язав ПриватБанк відшкодувати кошти з рефінансування пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським компаніям "Акватера" та "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат".

Як повідомляє Finbalance, банк має заплатити "Акватері" 25 млн грн, а "Товкачівському гірничо-збагачувальному комбінату" — 8,15 млн грн.

4 червня Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку і залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/22722/17. Суди постановили стягнути з ПриватБанку 25 млн грн на користь ТОВ "Акватера", які компанія як майновий поручитель заплатила Національному банку України за рахунок погашення частини заборгованості установи з рефінансування.

ПриватБанк

ПриватБанк

Крім того, 28 травня Господарський суд Києва задовольнив позов Товкачівського ГЗК у справі №910/23070/17 і зобов'язав ПриватБанк повернути позивачу 8,15 млн грн, які комбінат як майновий поручитель заплатив Нацбанку за рахунок погашення частини заборгованості установи з рефінансування.

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Справа ГЗК розглядається в судах по другому колу. У 2018 році суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов Товкачівського ГЗК, проте у березні 2019 року Верховний Суд скасував це рішення і відправив справу на новий розгляд до Господарського суду Києва.

За даними НБУ, борг ПриватБанку перед регулятором із рефінансування на 1 травня цього року склав 9,3 млрд грн (тоді як на початку 2017 року, тобто фактично відразу після націоналізації, — 18 млрд грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПриватБанк 11 червня виграв справу у Великій палаті Верховного суду за позовом ПрАТ "Ерлан" про зобов'язання банку погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед Нацбанком.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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