Верховний Суд узаконив авто на єврономерах: що зміниться для власників

Постанова Верховного Суду про визнання законним використання автомобілів із іноземною реєстрацією, ввезених в Україну у режимі "транзит", полегшить їзду на євроавто лише одному з десяти власників нерозмитнених машин.

Зокрема дане рішення поширюється тільки на осіб, які особисто придбали транспортний засіб на території Європейського Союзу і особисто ввезли його в Україну, заявивши про транзит, повідомляє "КП в Україні".

"Переважна більшість власників нерозмитнених машин керують ними за дорученням або як представники іноземних компаній. Для таких штрафи залишаються правомірними", — зазначив адвокат Ростилав Кравець.

Більше того, за словами юриста, після постанови Верховного Суду митниця може складати протоколи на приватників, хоча формально і не має на це права.

"Я б не рекомендував зловживати неврегульованою нормою Митного кодексу. Депутати легко можуть її виправити, прийнявши зміни до закону. Але і до цього в кожному окремому випадку протокол доведеться оскаржувати в судовому порядку, наймаючи адвоката і оплачуючи збір. А це сьогодні чималі витрати", — додав Кравець.

"Не факт, що кожен суд першої інстанції керуватиметься тими самими нормами, що і Верховний. В Україні прецедентного права немає", — резюмував адвокат.

Нагадаємо, що згідно з даними Державної фіскальної служби, в Україну у режимі тимчасового ввезення потрапили 2,7 млн автомобілів. Кількість авто, які були ввезені в режимі "транзит" і фактично перебувають в Україні з порушенням термінів, досягла 110,4 тис, а у режимі "тимчасового ввезення" із порушенням термінів — 207,4 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент прийняв кардинальне рішення щодо автомобілів на єврономерах в Україні.