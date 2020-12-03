Верховний Суд України витратить 436 млн гривень на ремонт офісу

Верховний Суд України замовив ремонт будівлі у Солом’янському районі Києва за 435,7 млн грн.

До кінця 2022 року інвестиційно-будівельна компанія "Ідеа" має виконати реставраційний ремонт частини будівлі на Повітрофлотському проспекті, 28. Про це свідчать дані системи "Прозорро".

Йдеться про заміну покрівлі, демонтажні, будівельні та опоряджувальні роботи, влаштування інженерних мереж, дверних і віконних блоків, придбання меблів, комп’ютерного і серверного обладнання.

Заявки на тендер подали шість компаній, однак замовник допустив до аукціону лише фірми "Ідеа" та "Відродження". Решту відхилили через невідповідність технічним вимогам.

Замовник допустив до аукціону лише дві фірми "Прозорро"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" за результатами тендеру планував витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. На позашляховик Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планував витратити 1,8 млн грн.

Однак пізніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області скасовано.