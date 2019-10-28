Верховний суд підтримав Коломойського у справі щодо ПриватБанку на 1,5 млрд гривень

Верховний суд відмовив ПриватБанку у визнанні кредиторських вимог на 1,5 мільярди гривень до "Дніпроавіа", яка належить групі "Приват" Ігоря Коломойського.

Зокрема суд відмовився задовольнити касаційну скаргу фінансової установи і залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, повідомляє Finabalance.

Вимоги ПриватБанку включали винагороду і пеню за кредитними договорами 2011-2014 років.

Підставою для відмови стали рішення Верховного суду про визнання цих угод частково недійсними.

До цього суд врахував, що поручитель виконав основне боргове зобов'язання позичальника.

Також судді дійшли висновку, що "сплата винагороди (комісії) у встановленому спірним договором порядку і розмірі не відповідає вимогам розумності і справедливості".

Ініціатором справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" виступає "Укртатнафта", яка також контролюється групою "Приват".

Вимоги ПриватБанку включали винагороду і пеню за кредитними договорами за 2011-2014 роки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, у результаті чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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