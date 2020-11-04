Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо "грошей Януковича"

Верховний суд Сполученого Королівства вирішив відкласти винесення рішення у справі щодо російських єврооблігацій на 3 млрд доларів також відомих як "бонди Януковича".

Англійський суд повідомив Україні та Росії про те, що до винесення рішення у справі щодо єврооблігацій спочатку розглянуть апеляційну скаргу в іншій справі – Пакистан Інтернешнл Ейрлайн Корпорейшн проти Таймз Тревел (Сполучене Королівство) Лтд (справа "Таймз Тревел"). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Апеляція у справі "Таймз Тревел" стосується питань існування та сфери правозастосування доктрини примусу "через законний акт" за англійським правом.

Верховний суд вважає, що його рішення у справі "Таймз Тревел", яким буде уточнено деякі аспекти правової доктрини примусу, може мати певний вплив на те, як він буде діяти, коли прийде час вирішувати апеляцію у справі щодо російських єврооблігацій.

Україна і Росія звернулись до Верховного суду та отримали дозвіл на вступ у справу "Таймз Тревел", що перебуває на стадії апеляційного розгляду. Після завершення слухання судді повідомили, що винесення рішення було відкладено на більш пізню дату.

У Міністерстві фінансів назвали малоймовірним, що судді винесуть рішення до кінця 2020 року.

У грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і на той час президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту на 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів. Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію. Однак Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів.

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