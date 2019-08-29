Верховна Рада вирішить долю "євроблях": чого чекати власникам

У перший день роботи нової Верховної Ради депутати планують відкласти введення штрафів для власників "євроблях" до кінця 2019 року.

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди". Така терміновість викликана тим, що 22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис. таких транспортних засобів. Всім їм загрожують штрафи до 170 тис. гривень і конфіскація.

В Офісі президента запевняють, що відтермінування штрафів до кінця року буде останній – за цей час робоча група повинна розробити новий законопроект, який врегулює чіткі правила розмитнення авто.

"Остання відстрочка штрафів для власників "євроблях" минула 22 серпня, отже, поки Рада не ухвалить ініційований президентом законопроект про нове відтермінування – до кінця року – авто з іноземною реєстрацією перебувають поза законом. Протягом цього періоду поліція може не тільки зупиняти, а й штрафувати власників нерозмитнених автомобілів", – зазначено в матеріалі.

21 серпня про це офіційно попередила Державна фіскальна служба. Підтвердив інформацію і голова Державної митної служби Максим Нефьодов: "У поліції є доступ до митних баз. Моє розуміння – так (можуть штрафувати. – Ред.)", – сказав він.

Зазначається, що представники президента обіцяють до кінця року розробити новий законопроект, який врегулює чіткі правила розмитнення авто.

Чинне законодавство, затверджене попереднім парламентом, фактично унеможливило використання авто на іноземній реєстрації. Відповідні зміни були підтримані в законі №8488, яким в інший закон – "Про Нацполіцію" – додали "десяту" підставу для зупинки транспортного засобу.

Нині законодавство передбачає покарання для представників двох умовних груп: осіб, які ввозять авто, і тих, хто ними користується.

"Так, особа, яка ввезла в Україну авто в режимі транзиту або тимчасового ввезення, не може передати його іншим особам або розкомплектовувати. Також їй заборонено використовувати такий автомобіль у підприємницькій діяльності, наприклад, для роботи в таксі. За порушення – штраф 34 тис. грн. Штрафувати можна й осіб, які не ввозили, але користуються транзитним або тимчасово ввезеним авто. Перше порушення – 8,5 тис. грн, повторна фіксація – 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто за рахунок порушника", – йдеться у статті.

За не вивіз авто за межі країни своєчасно порушники також можуть отримати штраф. Розміри залежать від кількості днів перевищення термінів.

Так, за один день прострочення з порушника може бути стягнуто 170 грн, за три дні – 850 грн. Зайвий місяць перебування такого авто в Україні коштуватиме порушнику 170 тис. грн або навіть транспортного засобу, яке можуть конфіскувати за рішенням суду.

Як писав OBOZREVATEL:

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