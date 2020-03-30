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30 березня • оновлено в 14:36
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Верховна Рада зняла з посади міністра фінансів Уманського

1.1т
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Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського. Але призначити замість нього Сергія Марченка, кандидатура якого була погоджена попередньо, не змогла – не вистачило голосів.

Рішення про відставку Уманського було ухвалено в понеділок, 30 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради. Його підтримали 249 народних депутатів.

Результати голосування

Результати голосування

Канал "Рада"

Результати голосування

Результати голосування

Канал "Рада"

За часів Петра Порошенка Марченко був заступником голови Адміністрації президента і заступником міністра фінансів.

Неофіційна причина ротації в Мінфіні – нібито Уманський не зміг спрацюватися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Верховна Рада зняла з посади міністра фінансів Уманського

Хто такий Сергій Марченко

Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби за фахом "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. Одружений, має доньку та сина.

На держслужбі з 2002 року. Працював на різних посадах у Мінфіні, Держфіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабміну.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу України, який було ухвалено в 2014 році. З 2011 року працював в Координаційному центрі з упровадження реформ при Президентові України.

До початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України в Міністерстві охорони здоров'я України та входив до складу колегії міністерства.

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Як представляли Марченка на виборах-2019 в Раду

На парламентських виборах 2019 року Марченко намагався пройти до Верховної Ради під 7 номером у списку партії "Український Стратегія Гройсмана" (УСГ), але не був обраний.

На сторінці Марченка на сайті УСГ окремо відзначено, що він "свого часу втілював ідею фінансової децентралізації – в рамках загальної реформи посилення ролі місцевого самоврядування".

"Його напрацювання лягли в основу змін Бюджетного і Податкового кодексів і, по суті, закріпили фінансову спроможність громад", – сказано в тексті.

Також під час виборів політсила назвала результативною його роботу з Міністерством охорони здоров'я. "Марченко координував написання законопроектів щодо зміни фінансування медицини і автономізації лікарень. Впровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом" і оплати медичної послуги, а не лікарських стін чи ліжок – його справа", – говорилося в тексті на передвиборчому сайті.

Що у Марченко в декларації

Марченко в декларації за 2019 рік вказав, що володіє квартирою в Києві площею 84,6 квадратних метрів (спільно з дочкою). Також на його дружину записана квартира в Києві площею 40,3 квадрати (вартість 767 тис. грн на момент придбання у 2016 році).

У серпні 2019 року Марченко за 1,5 млн грн купив автомобіль Audi A6 (2017 р. в.).

У 2019 його зарплата за місцем роботи склала 238,7 тис. грн. Ще 38,6 тис. грн йому нарахували у вигляді пенсії і 10,3 тис. грн – соціальної виплати від Соцстраху.

Дружина Марина, до речі, тоді заробила не набагато менше – 223,8 тис грн у ТОВ "Вертикаль Київ".

У дружини в 2019 році було $ 10 тис. готівкою. Інформацію про інші заощадженнях сім'ї в декларації не вказано.

Також Марченко платить компанії-автодилеру ("Порше лізинг Україна") лізингові платежі за автомобіль. А ще в 2019 році родина за навчання одного з дітей в Україні заплатила 330 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгою Буславец.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністерки енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидатка на посаду міністерки культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля.

У неділю, 29 березня, нардепка Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Водночас офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

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Автор
Андрій Довгань
Особи
Сергій Марченко (чиновник) Ігор Уманський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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