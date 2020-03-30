Верховна Рада зняла з посади міністра фінансів Уманського

Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського. Але призначити замість нього Сергія Марченка, кандидатура якого була погоджена попередньо, не змогла – не вистачило голосів.

Рішення про відставку Уманського було ухвалено в понеділок, 30 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради. Його підтримали 249 народних депутатів.

Результати голосування Канал "Рада"

Результати голосування Канал "Рада"

За часів Петра Порошенка Марченко був заступником голови Адміністрації президента і заступником міністра фінансів.

Неофіційна причина ротації в Мінфіні – нібито Уманський не зміг спрацюватися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Хто такий Сергій Марченко

Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби за фахом "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. Одружений, має доньку та сина.

На держслужбі з 2002 року. Працював на різних посадах у Мінфіні, Держфіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабміну.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу України, який було ухвалено в 2014 році. З 2011 року працював в Координаційному центрі з упровадження реформ при Президентові України.

До початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України в Міністерстві охорони здоров'я України та входив до складу колегії міністерства.

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента. З 2016 до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Як представляли Марченка на виборах-2019 в Раду

На парламентських виборах 2019 року Марченко намагався пройти до Верховної Ради під 7 номером у списку партії "Український Стратегія Гройсмана" (УСГ), але не був обраний.

На сторінці Марченка на сайті УСГ окремо відзначено, що він "свого часу втілював ідею фінансової децентралізації – в рамках загальної реформи посилення ролі місцевого самоврядування".

"Його напрацювання лягли в основу змін Бюджетного і Податкового кодексів і, по суті, закріпили фінансову спроможність громад", – сказано в тексті.

Також під час виборів політсила назвала результативною його роботу з Міністерством охорони здоров'я. "Марченко координував написання законопроектів щодо зміни фінансування медицини і автономізації лікарень. Впровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом" і оплати медичної послуги, а не лікарських стін чи ліжок – його справа", – говорилося в тексті на передвиборчому сайті.

Що у Марченко в декларації

Марченко в декларації за 2019 рік вказав, що володіє квартирою в Києві площею 84,6 квадратних метрів (спільно з дочкою). Також на його дружину записана квартира в Києві площею 40,3 квадрати (вартість 767 тис. грн на момент придбання у 2016 році).

У серпні 2019 року Марченко за 1,5 млн грн купив автомобіль Audi A6 (2017 р. в.).

У 2019 його зарплата за місцем роботи склала 238,7 тис. грн. Ще 38,6 тис. грн йому нарахували у вигляді пенсії і 10,3 тис. грн – соціальної виплати від Соцстраху.

Дружина Марина, до речі, тоді заробила не набагато менше – 223,8 тис грн у ТОВ "Вертикаль Київ".

У дружини в 2019 році було $ 10 тис. готівкою. Інформацію про інші заощадженнях сім'ї в декларації не вказано.

Також Марченко платить компанії-автодилеру ("Порше лізинг Україна") лізингові платежі за автомобіль. А ще в 2019 році родина за навчання одного з дітей в Україні заплатила 330 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгою Буславец.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністерки енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидатка на посаду міністерки культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля.

У неділю, 29 березня, нардепка Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Водночас офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

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