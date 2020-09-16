Верховна Рада призначила Горбаля до Ради НБУ

Верховна Рада призначила членом Ради НБУ Василя Горбаля.

За документ проголосували 249 народних депутатів. Парламентарії звільнили Віру Ричаківську з посади члена Ради Нацбанку через закінчення терміну її повноважень.

Горбаль раніше двічі був членом Ради НБУ. Крім того, був співвласником і почесним президентом Укргазбанку.

Як голосували:

"Слуга народу" – 199;

ОПЗЖ – 2;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 15;

"За майбутнє" – 8;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

позафракційні депутати – 10.

Результати голосування. Телеканал "Рада"

Результати голосування за фракціями. Телеканал "Рада"

Василь Горбаль в залі Ради. Телеканал "Рада"

Горбаль народився у Львові. У 1993 році закінчив Київський інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Кандидат юридичних наук.

Трудову діяльність розпочав після закінчення вишу на посаді провідного економіста підвідділу ринку цінних паперів відділу підтримки підприємництва Міністерства економіки України. У тому ж 1993-му став начальником відділу валютних операцій та операцій з цінними паперами Транскредобанку, після чого за короткий проміжок часу зробив солідну кар'єру банкіра.

Уже в 1994-му Горбаль був заступником, а потім в.о. голови правління Києво-Печерського акціонерного комерційного банку. Через рік перейшов у комерційний банк ФЕБ, де спершу став начальником управління розвитком філіальної мережі, а потім – в.о. директора київської філії.

У 2002 році Горбаль став почесним президентом Укргазбанку – з огляду на обрання в депутати парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 16 липня призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, який очолював державний Укргазбанк.

31 липня Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода з посади заступника голови НБУ.

9 вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Василя Горбаля членом Ради НБУ.