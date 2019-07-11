Верховна Рада ухвалила рішення щодо тарифів на світло: хто зможе заробити

Верховна Рада в четвер, 11 липня, ухвалила законопроект №10357 і повернула власникам малих наземних сонячних електростанцій гарантії отримання "зеленого" тарифу (ЗТ).

"За" відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів.

Законопроект був внесений до Ради 3 червня з метою врегулювати неузгодженості закону 2712-VIII про "зелені" аукціони, яким був скасований "зелений" тариф для домашніх сонячних станцій потужністю до 30 кВт, побудованих на землі.

Закон про аукціони ввів нову умову отримання ЗТ. Станції потужністю до 50 кВт повинні встановлюватися на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах. До цього обмежень розташування не було.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила постанову про припинення нарахування "зеленого" тарифу для наземних СЕС із 1 січня 2020 року.

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