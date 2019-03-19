Венесуела зважилася на кардинальні зміни у нафтосекторі заради Росії

Міністр нафтової промисловості Венесуели Мануель Кеведо заявив, що його країна розглядає Росію і Китай як головні напрямки експорту нафти.
"Повідомивши, що Венесуела зупинила експорт нафти в Індію, міністр наголосив, що як основні напрямки розглядаються Росія і Китай", — заявив міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов за підсумками зустрічі з венесуельським колегою, передає ТАСС.
Кеведо також зазначив, що його країна працює над диверсифікацією експортних ринків.
За словами венесуельського міністра, Каракас вживає заходів для запобігання різкого зменшення видобутку нафти.
Нагадаємо, що середньодобовий видобуток нафти у Венесуелі у лютому 2019 року становив 1,4 млн барелів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.
Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!