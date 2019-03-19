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Венесуела зважилася на кардинальні зміни у нафтосекторі заради Росії

1.8тЧитати матеріал російською

Міністр нафтової промисловості Венесуели Мануель Кеведо заявив, що його країна розглядає Росію і Китай як головні напрямки експорту нафти.

"Повідомивши, що Венесуела зупинила експорт нафти в Індію, міністр наголосив, що як основні напрямки розглядаються Росія і Китай", — заявив міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов за підсумками зустрічі з венесуельським колегою, передає ТАСС.

Кеведо також зазначив, що його країна працює над диверсифікацією експортних ринків.

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За словами венесуельського міністра, Каракас вживає заходів для запобігання різкого зменшення видобутку нафти.

Нагадаємо, що середньодобовий видобуток нафти у Венесуелі у лютому 2019 року становив 1,4 млн барелів.

Венесуела зважилася на кардинальні зміни у нафтосекторі заради Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.

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Венесуела
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
С Россией торгуют все, кто хочет честно работать. Нацисты бандеры привыкли воровать и мародерствовать, поэтому их лишили это рынка))) Политическая система нацистов бандер не вписывается в рыночные)))
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