Венесуела зважилася на кардинальні зміни у нафтосекторі заради Росії

Міністр нафтової промисловості Венесуели Мануель Кеведо заявив, що його країна розглядає Росію і Китай як головні напрямки експорту нафти.

"Повідомивши, що Венесуела зупинила експорт нафти в Індію, міністр наголосив, що як основні напрямки розглядаються Росія і Китай", — заявив міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов за підсумками зустрічі з венесуельським колегою, передає ТАСС.

Кеведо також зазначив, що його країна працює над диверсифікацією експортних ринків.

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За словами венесуельського міністра, Каракас вживає заходів для запобігання різкого зменшення видобутку нафти.

Нагадаємо, що середньодобовий видобуток нафти у Венесуелі у лютому 2019 року становив 1,4 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.

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