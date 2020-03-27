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27 березня • оновлено в 12:25
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Венедіктова забула вказати у декларації годинник Hublot

1.8т
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Генпрокурорка України Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю 10 тисяч євро.

Про це в п'ятницю, 27 березня, повідомили в Центрі протидії корупції.

"Новоспечена очільниця Офісу генпрокурора полюбляє дорогі швейцарські годинники. Кілька років тому в декларації Венедіктової бачили і Rolex, і Hublot. А ось у свіжій нічого немає. А годинник на руці є", – йдеться у зверненні

Також зазначається, що, з огляду на все, "годинник, який засвітила Венедіктова" цього тижня, це Hublot з колекції Big Bang – мінімальна вартість такого складає 10 000 євро.

"Тобто його потрібно відображати в декларації. Звернемося щодо цього до НАЗК. Нехай перевірять, Hublot чи не Hublot", – підкреслили в Центрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурорка Ірина Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже у 400 кв.м.

17 березня президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він дав згоду на призначення Ірини Венедіктової генеральною прокуроркою.

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Тема
Декларації про доходи чиновників
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
декларація
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Иваськевич Анатолии
Иваськевич Анатолии
Думаєте Зелінський їх не бачив? Абсолютна впевненість у безкарності. Навіть не цікаво запитувати за які гроші вона їх купила.
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