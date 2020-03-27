Венедіктова спробувала пояснити, звідки у неї годинник Hublot

Генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи скандал зі своїм годинником марки Hublot, заявила, що всі речі, які підлягають декларації – у неї задекларовані.

Про це вона написала в п'ятницю, 27 березня у себе в Facebook.

"Дорогий годинник Генпрокурора". Я подаю декларації дуже багато років. Я свідомо перейшла в публічну площину. І я кожен день критично оцінюю, що і де я кажу, з ким і як я спілкуюся, як я виглядаю по суті і по формі. Все продумано до дрібниць. Мені нема чого приховувати. Всі речі, які підпадають під декларування - все задекларовано. Не треба боятися. Давайте жити по закону ", - написала Венедіктова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Центрі протидії корупції розповіли, що генпрокурор Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. У зв'язку з цим, там пообіцяли звернутися з цього приводу до НАЗК.

Також на цьому тижні Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м. А 17 березня президент України Володимир Зеленський терміново прибув до Верховної Ради. Виступаючи з трибуни парламенту, він дав добро на призначення Ірини Венедіктової генеральним прокурором.

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