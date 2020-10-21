Венедіктова обурилася мінімалками в 1000 гривень для прокурорів

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова обурилася зарплатами для прокурорів, які нараховуватимуть на основі мінімального прожиткового мінімуму в 1 тисячу гривень.

Про це вона сказала під час зустрічі із представниками Ради Європи, передає пресслужба Офісу генпрокурора. За її словами, незалежність працівників прокуратури під загрозою через дискримінацію в оплаті праці.

Зокрема Венедіктова говорила про окремі "дискримінаційні положення" щодо зарплатні прокурорів у проєкті бюджету на 2021 рік.

Як зазначено у повідомленні, представники Офісу Ради Європи в Україні висловили своє занепокоєння з цього приводу.

Скільки платитимуть прокурорам

У проєкті держбюджету на 2021 рік заклали 1000 гривень мінімального прожиткового мінімуму для прокурорів окружної прокуратури. Ця сума стане основою для розрахунку їхніх зарплат. Якщо рядовий прокурор буде отримувати 20 "мінімалок" у місяць, його зарплата складе 20 тисяч гривень.

Раніше Кабінет міністрів України у постанові № 1155 від 11 грудня 2019 ухвалив схему зарплат прокурорів обласних прокуратур, де виплати варіювались від 23 052 гривні місячної зарплати рядового прокурора до 93 648 гривень місячної зарплати самої Венедіктової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очільниця Офісу генпрокурора заявила, що цю мінімалку ввели усупереч законодавству.