Великодній кошик-2020 подорожчав: що туди можна покласти і скільки коштує

Вартість великоднього кошика у 2020 році за середніми цінами в Україні станом на березень склала близько 620 грн.

Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, повідомляє AgroPortal.

"У цьому році традиційні яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль коштуватимуть українцям на 88 грн дорожче. Тобто на 16,5% більше, ніж у минулому році, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн", – сказав Лупенко.

За його словами, вартість основного складника великоднього кошика – домашньої випічки – складе близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска коштуватиме дорожче, адже її ціна залежить від складових і обробки випічки.

"Зростання вартості продуктів обумовлено декількома факторами. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна і цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі паніки через введення карантину у зв'язку з епідемією коронавурусу COVID-19", – пояснив Лупенко.

За його словами, найдорожчими складовими святкової корзини у цьому році традиційно будуть м'ясні продукти:

домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг)

буженина (0,5 кг) – 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг.

Великодній кошик kanalukraina.tv

У порівнянні з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2%, а домашньої ковбаси – на 13,5%. Сало (0,5 кг) коштуватиме 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

У свою чергу серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) коштуватиме приблизно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

У той же час найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук) – 20 грн (19-25 грн за десяток залежно від категорії) і хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

"При наповненні великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше вартості кошика такого ж складу у 2019 році", – підрахував Лупенко.

Він уточнив, що таке зростання обумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема, яблук і збільшення ціни на плодові вина.

Ціна яблук у порівнянні з 2019 роком зросла на 75% і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн).

При цьому за пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня в Україні відзначатимуть Великдень або Воскресіння Христове – одне з найважливіших православних свят.

OBOZREVATEL пропонує прості рецепти паски, яку легко приготувати вдома.