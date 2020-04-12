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12 квітня • оновлено в 07:26
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Великодній кошик-2020 подорожчав: що туди можна покласти і скільки коштує

1.7т
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Вартість великоднього кошика у 2020 році за середніми цінами в Україні станом на березень склала близько 620 грн.

Про це заявив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, повідомляє AgroPortal.

"У цьому році традиційні яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль коштуватимуть українцям на 88 грн дорожче. Тобто на 16,5% більше, ніж у минулому році, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн", – сказав Лупенко.

За його словами, вартість основного складника великоднього кошика – домашньої випічки – складе близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска коштуватиме дорожче, адже її ціна залежить від складових і обробки випічки.

"Зростання вартості продуктів обумовлено декількома факторами. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна і цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі паніки через введення карантину у зв'язку з епідемією коронавурусу COVID-19", – пояснив Лупенко.

За його словами, найдорожчими складовими святкової корзини у цьому році традиційно будуть м'ясні продукти:

  • домашня ковбаса (0,5 кг) 118 грн (190-250 грн за 1 кг)

  • буженина (0,5 кг) 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг.

Великодній кошик

Великодній кошик

kanalukraina.tv

У порівнянні з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2%, а домашньої ковбаси – на 13,5%. Сало (0,5 кг) коштуватиме 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

У свою чергу серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М'який сир (0,5 кг) коштуватиме приблизно в 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

У той же час найдешевшими складовими будуть яйця (10 штук) – 20 грн (19-25 грн за десяток залежно від категорії) і хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

"При наповненні великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше вартості кошика такого ж складу у 2019 році", – підрахував Лупенко.

Він уточнив, що таке зростання обумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема, яблук і збільшення ціни на плодові вина.

Ціна яблук у порівнянні з 2019 роком зросла на 75% і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі залишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн).

При цьому за пляшку церковного вина "Кагор" в середньому доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня в Україні відзначатимуть Великдень або Воскресіння Христове – одне з найважливіших православних свят.

OBOZREVATEL пропонує прості рецепти паски, яку легко приготувати вдома.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
великодній стіл
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ничего туда дожить не нужно в этом году т.к. умные люди в церковь не пойдут ну а дурням которые спешат на тот свет и мечтают заразиться ничего тоже ложить не нужно вирусня и так прицепиться если среди толпы будет больной
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Видимо скоро обоз опять начнет пестрить статейками, что мол в Крыму цены выросли на 600%. И почти догнали украинские. У нас в регионе мясо дешевле, сыр примерно так же стоит, как и яйца. Фрукты дороже, овощи по разному. Местные дешевле, импорт примерно так же стоит. Нефтяные игры несколько сказались, раньше все категории был дешевле чем у вас.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Kарлова Вера, кому ты тут пургу то метешь????это ты можешь бурятам сказки рассказывать а у меня в Крыму живёт сослуживец и друг общался с ним на днях)))так вот цены в Крыму в двое минимум дороже чем у нас))))))))))
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
https://www.unian.net/economics/agro/10750407-v-ukrainu-pod-vidom-belorusskogo-kartofelya-zavozyat-rossiyskiy.html
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухий патриот, помни, покупая картофель и мясо ты спонсируешь агрессора! Оставайся собой, жри гaвно!
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