Великобританія знайшла заміну санкціям проти Росії

Уряд Великобританії підготував регламент про антиросійські санкції, який повинен вступити в силу після того, як країна покине Європейський Союз.

Мета закону – мотивувати Росію на припинення дій по дестабілізації України, повідомляє РБК.

Британська влада вирішила ні скорочувати, ні збільшувати обсяг санкційних повноважень у порівнянні з поточним режимом Європи. Однак новий антиросійський регламент прописує деталі, яких немає у загальноєвропейських санкційних документах.

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Автономні санкції проти Росії будуть зобов'язані виконуватися не тільки на території Великобританії, але і британськими підданими за межами країни.

Повноваження з контролю за виконанням цих санкцій також будуть поширюватися на:

британські морські судна в міжнародних або іноземних водах;

судна без національності в міжнародних водах;

іноземні судна в міжнародних водах.

Британський уряд не зможе скасовувати існуючі обмежувальні заходи і накладати нові без окремого акту про санкції проти Росії.

У зв'язку з цим регламент наділяє міністра закордонних справ правом вносити людей до списку санкцій з заморожуванням їх активів у британській юрисдикції і забороною на в'їзд до Сполученого Королівства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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