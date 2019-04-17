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Великобританія знайшла заміну санкціям проти Росії

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Уряд Великобританії підготував регламент про антиросійські санкції, який повинен вступити в силу після того, як країна покине Європейський Союз.

Мета закону – мотивувати Росію на припинення дій по дестабілізації України, повідомляє РБК.

Британська влада вирішила ні скорочувати, ні збільшувати обсяг санкційних повноважень у порівнянні з поточним режимом Європи. Однак новий антиросійський регламент прописує деталі, яких немає у загальноєвропейських санкційних документах.

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Автономні санкції проти Росії будуть зобов'язані виконуватися не тільки на території Великобританії, але і британськими підданими за межами країни.

Повноваження з контролю за виконанням цих санкцій також будуть поширюватися на:

  • британські морські судна в міжнародних або іноземних водах;

  • судна без національності в міжнародних водах;

  • іноземні судна в міжнародних водах.

Британський уряд не зможе скасовувати існуючі обмежувальні заходи і накладати нові без окремого акту про санкції проти Росії.

У зв'язку з цим регламент наділяє міністра закордонних справ правом вносити людей до списку санкцій з заморожуванням їх активів у британській юрисдикції і забороною на в'їзд до Сполученого Королівства.

Великобританія знайшла заміну санкціям проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Великобританія знайшла заміну санкціям проти Росії

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Великобританія
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