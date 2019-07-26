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Великобританія жорстко оштрафувала російських пропагандистів: Москва гнівно відреагувала

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Британський медіарегулятор Ofcom призначив штраф у розмірі 200 тис. фунтів (249 тис. доларів) для російського пропагандистського ресурсу Russia Today за порушення правил мовлення.

Про це повідомляють на сайті самого телеканалу. Штрафні санкції набудуть чинності після того, як завершиться судова процедура за клопотанням RT про перегляд рішення Ofcom, пояснює регулятор. Очікується, що слухання за клопотанням пройдуть ближче до кінця 2019 року (новина доповнена подробицями).

"В результаті розслідування ми виявили, що RT не зміг зберегти належну неупередженість у семи новинних програмах у період із 17 березня по 26 квітня 2018 року", — йдеться в заяві Ofcom.

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Програми, зазначає регулятор, в основному стосувалися важливих тем, які викликають політичні розбіжності, і нинішньої політичної повістки дня/

На думку регулятора, телеканал не дотримувався належної неупередженості, висвітлюючи відповідь британської влади на інцидент у Солсбері, а також конфлікт у Сирії.

Russia Today

Russia Today

ИноСМИ

Крім штрафу, регулятор зобов'язує RT продемонструвати глядачам короткий виклад висновків Ofcom у тій формі й у ті терміни, які встановить Ofcom.

У відповідь на це з'явилася гнівна заява компанії: "Ми обурені тим, що британський медіарегулятор Ofcom призначив нам штраф, не чекаючи рішення суду, який повинен встановити, чи правомірні взагалі претензії Ofcom до RT. До того ж сума значно перевищує штрафи, накладені на інші ЗМІ за такі серйозні порушення, як розпалювання ненависті й заклики до насильства, тоді як RT медіарегулятор суб'єктивно звинувачує у "недостатній неупередженості".

Пізніше МЗС РФ відреагувало на ситуацію. У відомстві заявили, що Москва розглядає дії Ofcom як акт прямої цензури.

"Чекаємо оцінки цього від "експертної групи юристів" на чолі зі спецпредставником Форін офісу з питань свободи ЗМІ", - заявили в російському МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL 24 липня влада Латвії заблокувала сайт Baltnews.lv, який належить МІА "Росія сьогодні", заявивши про його загрозу суверенітету України. Сайт нині в Латвії недоступний.

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Місце
Великобританія
Тег
штрафы
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Pooh Vini
Pooh Vini
Москаляку на гиляку. И никакой ненависти.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а допустим американские сми или наши ,все маниакально обьективно освещают...еще как на мандалае начали туфту гнать,так и продолжают,кто отстегивает ,тот и кардебалет танцуе...или за что платят,то и танцуют,вторая древнейшая профессия-журнашлюхи.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Свинина тут причём?Ж0п0г0 ловые сми кроме свинарника нигде не вещают!
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