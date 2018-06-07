Великобританія "закрутить гайки" путінським олігархам - Залман

Російському капіталу і путінським олігархам буде все складніше робити свої справи в Великобританії, оскільки Лондон виявляється втягнутий в глобальний процес посилення заходів проти накопичення незаконного капіталу.

Про це заявив американський політолог Пітер Залман в своєму блозі на OBOZREVATEL, нагадавши, що в Британії зараз готується черговий законопроект, який буде зобов'язувати власників активів і нерухомості позначати кінцевого бенефіціара.

"Це дуже сильно може похитнути становище міжнародного класу клептократів", - підкреслив він.

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Залман пояснив, що процес посилення заходів проти накопичення незаконного капіталу, закручування гайок в офшорах і політичний пресинг "йде повсюдно".

Політолог упевнений, що не дивлячись на те, що "700 російських олігархів продовжують тримати свої активи в Англії, вкладати свої гроші в нерухомість" і Англії це безсумнівно вигідно економічно, путінських олігархів чекають проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії був прийнятий закон, який передбачає необхідність розкриття імен власників рахунків в офшорних зонах на Британських Віргінських і Кайманових островах.