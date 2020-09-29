Великобританія і Канада ввели санкції проти Лукашенка і його сина

Великобританія і Канада ввели персональні санкції проти незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його сина Віктора. Вони введені у відповідь на фальсифікацію президентських виборів в країні і подальшу реакцію на мирні протести громадян.

Про це повідомила пресслужба британського МЗС. Нові заходи забороняють їм в'їзд на територію Великобританії, а також заморожування всіх наявних в країні активів. Аналогічні заходи ввела Канада.

Крім Лукашенко і його сина під санкції потрапили глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, голова МВС Юрій Караєв, його заступники Олександр Барсуков і Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков і командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба.

Міністр закордонних справ країни Домінік Рааб в інтерв'ю Reuters, пояснив, чому санкції ввели саме зараз, передає National Post.

"Потрібно вплинути на те, що відбувається в Білорусі, і ми вважаємо, що настав час діяти вже зараз", – сказав він.

"Перш за все, повинна бути плата за те, що пов'язано з порушеннями прав людини, які ми бачили, і фальсифікації на цих виборах", – додав Рааб.

Як повідомлялося, Латвія, Литва і Естонія 25 вересня розширили санкції проти представників білоруського керівництва, відповідальних за фальсифікацію виборів і насильство над мирними учасниками протестів.

У відповідь на це МЗС Білорусі заявило про введення "симетричних" санкцій щодо балтійських держав з 29 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам, наприклад, складно коментувати алогічні емоційні рухи, що часом межують з істерикою, наших балтійських сусідів. Розширили санкційні списки... Що ж, віднині, як і обіцяли, ми також вводимо в дію відповідні симетричні обмежувальні заходи щодо кожної з цих країн", – йдеться у заяві прессекретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

"І хто від цього виграє? Може, особисто Лінкявічус (міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. - Ред.)... На його зарплату це точно не вплине, на відміну від доходів литовських бізнесменів і платників податків, які пов'язані спільними проєктами, угодами і інвестиціями з сусідньою країною", – заявив Глаз.

За його даними, "тільки за минулий рік Литву відвідало близько 600 тис. білорусів, які там залишили майже 1 млрд євро". "Білорусь забезпечує щорічно більше третини завантаження АТ "Литовські залізниці". Можна продовжувати і далі. Хоча, напевно, в геополітичних масштабах окремих литовських політиків це і невеликі цифри. Але ось ми не зможемо зрозуміти, як на догоду якимось своїм ефемерним амбіціям можна здійснювати такі приземлені кроки", – йдеться в заяві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL,