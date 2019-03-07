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Великий український мобільний оператор підвищує тарифи: що і коли зміниться

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Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна з 22 березня 2019 року змінює умови тарифної лінійки Vodafone SuperNet і з 15 березня - пакета Family Plus.

Як повідомляється на сайті мобільного оператора, в вищезазначених тарифах збільшується абонплата, надається більша кількість хвилин для дзвінків по Україні, обсягу трафіку і змінюється розрахунковий період з 4 тижнів на місяць.

Інформація про зміни почала надходити абонентам вищезазначених тарифів у вигляді SMS (до речі, у деяких абонентів вказано, що вони можуть зберегти колишню вартість пакета протягом 4 місяців).

У підсумку, з 22.03.2019 абоненти тарифу Vodafone SuperNet Start будуть платити 80 грн на місяць замість 65 грн за 4 тижні. Кількість пакетних хвилин для дзвінків по Україні збільшується з 65 хвилин до 80 хвилин, кількість трафіку залишається такою ж - 4 ГБ.

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У тарифі Vodafone SuperNet Pro абонплата збільшиться до 110 грн на місяць замість 85 грн за 4 тижні. При цьому в пакеті збільшили не тільки кількість пакетних локальних хвилин (з 100 хвилин до 120 хвилин), але і обсяг передплаченого трафіку - з 8 ГБ до 10 ГБ.

Великий український мобільний оператор підвищує тарифи: що і коли зміниться

І, нарешті, в найдорожчому тарифі Vodafone SuperNet Unlim абонплата виросте до 150 грн на місяць з 115 грн за 4 тижні. Замість 150 хвилин по Україні абоненти отримають 200 пакетних хвилин, трафік і раніше безлімітний.

Аналогічним чином зміняться умови і в тарифі Vodafone Family Plus - абонплата зросте з 50 грн до 70 грн, кількість хвилин для дзвінків по Україні виросте з 30 хвилин до 60 хвилин, а кількість трафіку - з 500 МБ до 1 ГБ. При цьому нові умови набудуть чинності на тиждень раніше - з 15 березня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи. Замість них користувачі зможуть самостійно вибрати собі нові умови.

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Місце
Україна
Теги
мобільний оператортарифиVodafone
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во всём Мире тарифы на связь и интернет снижаются, но только в Зазеркалье, они растут. Наши поздравления, вы всё таки победили разум!!!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Где антимонопольный комитет? Три монополиста (Киевстар, Лайф и Водафон) на протяжении 2-ох месяцев одновременно подняли минимальные тарифы в 2,5 раза!?? Ау! Клоуны из антимонопольного комитета!? Вы слепые, или вы в доле?
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