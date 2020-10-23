Великий український інтернет провайдер підніме ціни: коли і на скільки

Крупний інтернет провайдер "Фрінет" з 1 листопада підніме тарифи. Першим подорожчання зачепить Київ – від 10 до 20-23 грн в залежності від пакету послуг.

Про це заявив керівник компанії Віктор Фролов в коментарі UBR. Він назвав рішення вимушеним заходом.

За його словами, в Україні досить низька вартість послуг доступу до всесвітньої мережі. Тарифи на інтернет в Європі становлять $30-50 на місяць, а в нашій країні – $5-6/міс. При цьому він зазначив, що закупівлі ВОЛЗ – волоконно-оптичних ліній зв'язку – залежать від курсу валюти.

Фролов заявив, що вітчизняний виробник – Одеський завод – продає ВОЛЗ дорожче, ніж китайці, причому якість у нього нижча.

"Замість того, щоб підвищити ефективність виробництва і якість ВОЛЗ, одесити просять уряд збільшити акциз на китайський кабель, нібито для підтримки українського виробника. Це Україна вже проходила у автомобільній промисловості", – заявив він.

За його словами, якщо акциз піднімуть, то оператори змушені будуть підвищити тарифи і перекласти зростання вартості на споживачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україна посіла друге місце в світі серед країн з найдешевшим інтернетом. При цьому у 2019 році Київ був на першому місці. Про це свідчить дослідження, яке провели британська компанія BDRC Continental і провайдер Cable.co.uk.