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"Великий обман мільйонів українців": у Кабміні різко розкритикували тарифи

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Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив місцевих постачальників комунальних послуг у обмані мільйонів українців.

"Українці мають право, згідно до Конституції, платити за те, що придбали чи спожили", – повідомив Петренко під час засідання уряду у середу, 19 липня.

"Абсолютна більшість питань, які задають люди, коли приходять на прийом і консультації, чому ми повинні платити за повітря? Чому пенсіонерка, яка живе у місті Сміла у хрущівці з холодними стінами, взимку має платити 4 тисячі гривень за тепло, яке їй не якісно надають?" – додав міністр.

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За його словами, більша частина цієї суми – покриття втрат на доставку тепла і прогрів повітря.

"Ми як Міністерство юстиції ідемо в суди, щоб довести місцевій владі, що вона робить приписки і фактично накручування того, що люди не споживали", – повідомив Петренко.

Міністр наголосив, що економічно обґрунтований тариф на опалення, визначений незалежним регулятором, складає 1300 гривень за гігакалорію.

Чому, наприклад, у Кіровоградській області повинні платити 2100 гривень – майже у два рази більше. У Волинській – 1800 гривень. Це фактично великий обман місцевими постачальниками мільйонів українців", – резюмував Петренко.

Більша частина суми у платіжках – покриття втрат на доставку тепла і прогрів повітря

Більша частина суми у платіжках – покриття втрат на доставку тепла і прогрів повітря

Подробности

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищимиза встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів. Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки.

Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%. Це на 436,11 гривні менше порівняно з травнем.

У результаті вартість опалення і гарячої води може в середньому по країні знизиться на 15-20%. Кабінет міністрів вже через тиждень ухвалить постанову, що обмежить максимальні тарифи на тепло і гарячу воду.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Павло Петренко
Місце
Україна
Теги
тарифиМіністерство юстиції
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