Експортери лісу під прицілом: у ДФС відзвітували про новий успіх зі сплатою податків

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України за перше півріччя 2018 року задекларував 37,2 млрд грн, що на 5,7 млрд грн (18,6%) більше за аналогічний період минулого року (31,4 млрд грн).

Результати були оголошені у четвер, 16 серпня, на нараді ДФС, повідомив глава Офісу великих платників податків Євген Бамбізов у Facebook.

"Паралельно зросли й доходи великих платників податків – на 11% порівняно з відповідним періодом минулого року. Нагадаю, до речі, що платники Офісу ВПП забезпечують 80% нарахувань податку на прибуток від загальних нарахувань по країні", - зазначив він.

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Бамбізов розповів, що на нараді також було обговорене питання експорту з України лісоматеріалів. "Незаконне вивезення лісу із внесенням недостовірних відомостей до сертифікату про походження лісоматеріалу - поки одна з найгостріших проблем", - наголосив він.

Так, ДФС України включила у графік планових перевірок 235 суб'єктів господарювання, серед яких - експортери, а також підприємства, підпорядковані Держлісагентству. У плановому порядку поточного року перевірено вже 102 суб'єкти.

"До кінця 2018-го буде перевірено ще 133, з яких 60 - платники. Серед підприємств-експортерів, що перевірятимуться в рамках плану до кінця поточного року – 22 підприємства, які підпорядковані Держлісагентсву. До складу всіх робочих груп, що будуть перевіряти лісгоспи (а це 76 суб'єктів господарювання), також включено працівників ДФС", - розповів Бамбізов.

"Протягом 2017-2018 років органами ДФС було проведено 3,7 тис. документальних перевірок. У результаті: донараховано 370 млн грн., зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 109 млн грн., зменшено відшкодування ПДВ на суму 76 млн грн, від'ємне значення ПДВ зменшено також на суму 32 млн грн", - повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, 5 липня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, який викликав серйозну стурбованість у Міжнародного валютного фонду, представники якого наполегливо рекомендували не вносити його на розгляд парламентом.

За словами колишнього міністра фінансів України, законопроект про податок на виведений капітал створить дірку в бюджеті України. Зазначимо, наразі частка податку на прибуток у доходах держбюджету становить близько 15% - це понад 100 млрд грн на рік.