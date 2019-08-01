Великий банк Росії домігся заборони на продаж "дочки" в Україні

В Україні державний російський банк ВЕБ ("Внешэкономбанк") домігся заборони на продаж акцій його української "дочки" "Промінвестбанку".

Зокрема Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення позову російського банку про зняття арешту з майна "дочки", повідомляє theBabel.

Суд дійшов висновку, що заборона на продаж акцій є адекватним та ефективним способом забезпечення позову.

На думку суддів, проведення аукціону з продажу акцій призведе до подальшого їхнього відчуження, що може призвести до "неможливості або ж до утруднення виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог" ВЕБу.

Нагадаємо, що громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції "Промінвестбанку".

Водночас у результаті заниженої ціни РФ може втратити мільярди доларів і ще залишитися винною українським бізнесменам.

ВЕБ домігся заборони на продаж акцій його української "дочки" "Промінвестбанку"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

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