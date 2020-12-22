В Україні найбільші мобільні оператори вдвічі підвищать ціни

Мобільний оператор "Київстар" з 1 січня 2021 року підвищить вартість тарифних планів. Послуги компанії Vodafone виростуть у ціні з 28 грудня 2020 року.

Як повідомив на своєму сайті "Київстар", зміни стосуватимуться зокрема пакетів інтернет-послуг – "Домашній інтернет", "Все разом" і "Київстар ТВ".

Багатьом користувачам вже розіслали смс із попередженнями, що ціни підвищуються. Приміром, деякі тарифні плани подорожчають удвічі.

Тариф "Безлім" замість 95 грн/міс. з нового року буде коштувати 175 грн. У пакет увійдуть необмежений інтернет, як мобільний, так і провідний. Плюс збільшений удвічі обсяг вихідних дзвінків і SMS – до 200 хвилин по Україні і 200 SMS.

Тарифи "Київстару" виростуть

З 1 січня зміни очікують і тих "контрактників", які користуються своїми тарифами три роки і більше. Оператор попередив, що їм потрібно встигнути змінити тариф на будь-який з актуальних до Нового року. У зворотному випадку "Київстар" переведе їх автоматично.

"Київстар" підніме ціни

Найдешевший постпейд-пакет – Smart (150 грн/міс., 12000 МБ, по 120 хвилин і SMS).

З 1 січня ціни на послуги зростуть

Відзначимо, що "Київстар" також задумав скасувати тарифний план, який не містить інтернет-послуги. Переважно ним користувалися старші люди, які не використовують підключення до інтернету. Зараз же, щоб отримати тарифний план без інтернету – потрібно приїхати до відділення "Київстару" і підписати контракт на місці. В іншому разі тарифний план, який коштує 60 грн, зросте до 100 грн і буде містити інтернет-послуги.

Послуги "Київстару" подорожчали

Ціни мобільного оператора Vodafone також виростуть, сказано на сайті компанії. З 28 грудня Vodafone 4G Smart XS буде коштувати 45 грн в місяць замість 35 грн (1 ГБ, 100 хвилин по Україні).

На 20 грн збільшиться щомісячна абонплата і в інших пакетах. Наприклад, в Vodafone 4G Smart S – до 85 грн (5 ГБ, 200 хвилин) і в Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ, 300 хвилин).

Багатьом користувачам вже надійшли повідомлення про зростання тарифів.

Vodafone підніме ціни та послуги

Тарифи Vodafone виростуть в ціні

Також інтернет оператор "Воля" повідомив, що деякі пакети послуг подорожчають. Користувачі отримали повідомлення, що старі тарифні плани ліквідують і замінюють на нові. Новий тариф вищий на 40 грн в місяць.

"Воля" змінює ціни на інтернет

Раніше OBOZREVATEL писав, що через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетами – мобільним операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

Ми також розібралися, чому в Україні інтернет рано чи пізно сильно подорожчає. Ринок уже перенасичений провайдерами, тому працювати за нинішніми цінами стає просто невигідно. Ера щодо дешевого інтернету добігає кінця, і вже скоро українці будуть платити більше.