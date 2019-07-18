"Великі гроші": Зеленський розповів, чого хоче від Ахметова

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче домогтися від олігарха Ріната Ахметова інвестицій у медицину та інфраструктуру Донбасу.

"Зустрілися з Ахметовим, виставили умову, що ми скасуємо Роттердам+, і ми його скасували. І що на кожного олігарха буде велике потужне фінансове навантаження", – повідомив Зеленський, свідчить YouTube-канал "Зе! Президент".

"Він купив 200 швидких для дитячих лікарень. І будемо презентувати йому інвестиційний документ, щоб він вкладався, хоча він про це ще не знає, щоб він вкладав великі гроші у медицину. І вкладатиме він гроші в інфраструктуру Донбасу", – додав глава держави.

За його словами, це "нормальний формат роботи з олігархами".

"Вони повинні багато грошей інвестувати в Україну, грошей, які вони різними шляхами заробили, але на яких немає криміналу. Бо якщо є кримінал, то будемо саджати", – резюмував Зеленський.

Зеленський хоче домогтися від Ахметова інвестицій у медицину та інфраструктуру Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону №10376, яким пропонується відкласти до 1 липня 2020 року введення нового ринку електроенергії.

"На жаль, за два роки не було проведено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку", – прокоментував ініціативу президента його представник у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

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