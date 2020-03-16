Велике держпідприємство скасував закупівлю алкоголю на сотні тисяч гривень через коронавірус

У Миколаєві державне підприємство "Зоря" – "Машпроект" оголосило тендер на закупівлю алкогольних напоїв на 260 тисяч гривень. Однак незабаром аукціон скасували через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019.

Зокрема, тендер був оголошений 10 березня. Компанія хотіла закупити віскі, горілку, коньяк, шампанське, вино, вермут. Про це свідчать дані платформи держзакупівель ProZorrо.

Згідно з документами, предмет закупівлі призначений для представницьких потреб, обслуговування делегацій і для реалізації на базах відпочинку підприємства в літній період.

"У зв'язку із забороною щодо обміну делегаціями під час карантину, а також невизначеністю термінів початку курортно-оздоровчого сезону і неможливістю прогнозування попиту працівників підприємства і сторонніх відпочиваючих на путівки на базах відпочинку замовник скасовує конкурс на закупівлю", – йдеться у повідомленні.

Аукціон скасували через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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