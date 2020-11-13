"Велике будівництво": як білоруси в Україні будують дороги і заощаджують держбюджету мільйони гривень

Широкомасштабна програма "Велике будівництво", яка передбачає добудову або зведення з нуля цілого ряду критично важливої інфраструктури, починаючи від шкіл та лікарень – і завершуючи дорогами – є особливим предметом гордості президента України Володимира Зеленського. Схоже, він прагне увійти в історію як державний діяч, за каденції якого в нашій державі нарешті з’явилися сучасні та якісні дороги, а не те, що водії звикли називати "напрямком". На реалізацію амбітної програми виділяються чималі кошти. Так, у 2020 році заплановано витратити близько 120 млрд гривень. Наступний же рік взагалі має стати рекордсменом: на втілення програми "Велике будівництво" у життя планують виділити понад 150 млрд грн. При цьому, програма активно реалізується по всіх регіонах України. І зокрема – на Чернігівщині, про стан доріг якої між досвідчених водіїв та місцевих автомобілістів ходять легенди. Чи пак – страшні історії. Коли Чернігівська область зможе позбутися поганої слави регіону, що пасе задніх по якості доріг, хто наразі працює на ключових транспортних артеріях області – розбирався OBOZREVATEL.

"Велике будівництво" на Чернігівщині

У рамках програми президента України "Велике будівництво" у 2019-2020 роках у Чернігівській області було оголошено 39 тендерів. 5 з них – на проведення капітального ремонту, решта ж передбачають ремонти поточні різної складності.

За словами керівника Служби автомобільних доріг у Чернігівській області Романа Сміяненка, цьогоріч роботи на дорогах регіону проводяться в десять разів інтенсивніше – і, сподівається чиновник, вони будуть завершені точно у строк.

"Цього року згідно програми президента "Велике будівництво" ми плануємо відремонтувати 196 км доріг у Чернігівській області. Це амбітний план. Зараз виконано відсотків 80 від запланованих обсягів робіт, і ми продовжуємо будувати далі. Якщо дозволить погода, закінчимо все вчасно", - каже Сміяненко.

За його словами, 2020 рік став проривним для Чернігівщини в плані дорожнього будівництва: до цього дорогам в області уваги практично не приділялося. Тож роботи накопичилося чимало.

"Зважаючи на те, що минулі років 10-15 майже нічого не робили, то такими темпами для того, щоб привести все до більш-менш нормального стану, нам потрібно будувати років 5. Бо на балансі Служби автомобільних доріг у Чернігівській області - майже 3 тисячі км. Цього року ми робимо 196 км, торік зробили всього 20. Збільшення – майже у десять разів. Наче непогані показники. Але у порівнянні з тим, що треба зробити – нам є до чого прагнути", - розповів Сміяненко.

Якою буде ситуація у наступному році і чи додасться роботи дорожньо-будівельним компаніям, що працюють на Чернігівщині, очільник регіональної Служби автомобільних доріг поки сказати не може. Каже, це залежатиме від рішень Кабміну, згідно яких плани робіт на наступний рік складатимуть на місцях.

Наразі ж чиновник стверджує: нарешті дочекалися реалізації дуже важливі для Чернігівщини об’єкти. Цього року їх 10. Приміром, активно проводяться роботи з капремонту автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка. Загальна очікувана вартість усіх тендерних закупівель по цій дорозі за останні 2 роки сягає понад 1,5 мільярди гривень. Масштабні роботи проводяться також на автомобільній дорозі державного значення Т-25-27 Бобровиця-Свидовець-Новий Биків-Ічня. Тільки 2 тендери на проведення на цій дорозі поточного середнього ремонту "затягнуть" на 840 млн грн. Принаймні така очікувана вартість була вказана в тендерній документації.

Поки найбільшим проектом, який вдається реалізовувати у рамках програми "Велике будівництво" Роман Сміяненко вважає ремонт дороги Р-67 Ніжин-Прилуки.

"Найбільший проект у нашій області цього року – це дорога Ніжин-Прилуки. Загалом ми ремонтуємо 75 км. У цьому році закінчуємо 54 км, а з березня, коли вже буде сприятлива для таких робіт погода, "доб’ємо" залишок", - каже Сміяненко.

ДБТ №2 м.Гомель наразі проводить роботи на ділянці міжнародної дороги М-01. ch.ukravtodor.gov.ua

Серед компаній, задіяних у дорожніх роботах на Чернігівщині, переважна більшість – українські. Втім, частину об’єктів роблять компанії з закордонним "корінням". На тій же трасі Ніжин-Прилуки, приміром, роботи виконує "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада". А на трасі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі трудяться азербайджанська компанія AzVirt та білоруський Дорожньо-будівельний трест №2, м.Гомель. Щодо обох у головного "дорожника" області – лише позитивні враження.

"У нас працює азербайджанська компанія AzVirt, вони виграли тендер на роботи на трасі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. Це міжнародний контракт, вони будують за гроші міжнародних організацій, мають власний технагляд – компанію з Південної Кореї... На цій же дорозі невеликий об’єкт – 7-кілометрову ділянку неподалік від білоруського кордону – в цьому році робить ДБТ №2, м.Гомель. Це компанія білоруська, але з білоруського там – тільки техніка, бо працюють на їхньому об’єкті професійні дорожники з України. Ця компанія вже не перший рік працює на українському ринку – і працює дуже якісно", - розповів Сміяненко.

Для робіт компанія використовує сучасну техніку кращих світових виробників. ch.ukravtodor.gov.ua

При цьому, державна компанія, що входить до дорожньо-будівельного холдингу "Белавтодор", - ДБТ №2, м.Гомель, виконує взяті на себе зобов’язання якісно і своєчасно попри будь-які форсмажори та потрясіння. Приміром, протести у сусідній країні, які розпочалися після оголошення результатів виборів президента Білорусі – і тривають і досі – жодним чином не вплинули на те, як ДБТ №2, м.Гомель працює на українських дорогах, і не позначилися ні на якості, ні на строках виконання робіт.

І не дивно. Засноване ще у жовтні 1969 року, ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №2, м.Гомель" торік відсвяткувало свій 50-річний ювілей. За десятиліття існування компанія виросла до одного з найбільших дорожньо-будівельних трестів у Республіці Білорусь, який кожного року виконує робіт на суму понад 65 млн доларів. За час існування ДБТ №2, м.Гомель збудував та провів капремонти на більш ніж 10 тисячах км автодоріг різних категорій, здав в експлуатацію 9 великих титульних мостів загальною протяжністю 3500 погонних метрів та 107 малих мостів і шляхопроводів, збудував понад 50 тис. квадратних метрів житла.

За 50 років роботи ДБТ №2 м.Гомель збудувало тисячі кілометрів доріг. ch.ukravtodor.gov.ua

Компанія оснащена парком сучасної дорожньо-будівельної техніки та обладнання світових виробників ("Benninghoven", "Wirtgen", "Vogel", "Caterpillar", "Bomag", "Braining", "JCB") загальною чисельністю біля 450 одиниць, укомплектована кваліфікованими кадрами, використовує в роботі передові ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології.

Якість, безпека праці, екологічна безпека – найголовніші категорії, на яких збудована вся організація робіт в ВАТ "Дорожньо-будівельний трест №2, м.Гомель", де впроваджені інтегровані системи менеджменту якості ISO 9001-2001, екологічного управління ISO 14001-2005 та управління охороною праці ISO 18001-2005.

В Україні компанія працює з вітчизняними фахівцями-дорожниками. ch.ukravtodor.gov.ua

Як білоруська компанія заощаджує українському бюджету десятки мільйонів гривень

На Чернігівщину білоруси дійсно лише починають заходити. У 2019-2020 роках ДБТ №2, м.Гомель реалізував в області два проекти на міжнародній трасі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі: поточні середні ремонти на ділянках км 192+000 — км 203+560 та км 203+560 — км 204+980 на загальну суму 108 461 250 грн. При цьому конкуренти навряд чи раді цій обставині. Адже, приміром, перший тендер білоруська компанія виграла, знизивши очікувану вартість на 19%, до 93,9 млн грн – і заощадивши державному бюджету майже 22 мільйони гривень. До того ж, участь цієї компанії дозволила створити реальну конкуренцію серед учасників, що давно працюють на Чернігівщині – і часто-густо лише створювали видимість змагання. Тепер же вони змушені реально знижувати свої пропозиції – і лише в двох тендерах по дорозі М-01 це дозволило заощадити 40 млн грн бюджетних коштів!

На Чернігівщині кажуть: білоруська компанія будує дійсно якісні дороги. ch.ukravtodor.gov.ua

На відміну від Чернігівщини, в інших регіонах України ДБТ №2 працює вже давно, з 2004 року, коли ця компанія працювала на будівництві ділянки міжнародної автодороги М-05 Київ-Одеса. Один з останніх масштабних проектів білоруська компанія реалізує прямо зараз: у 2019 році вона виграла тендер на спорудження ділянки нової автодороги Північний обхід м.Рівне.

Крім Чернігівщини компанія працювала на Одещині та біля міста Рівне. ch.ukravtodor.gov.ua

Сума цього контракту складає 745 млн 999 тисяч грн., що майже на 10% менше від очікуваної вартості будівництва, яка складала 822 млн 467 тисяч. Тобто тільки на цьому проекті білоруси заощадили для українського бюджету майже 80 млн грн. І з грудня минулого року ДБТ №2, м.Гомель будує нову шестикілометрову асфальтобетонну дорогу на дві смуги у кожному напрямку на Рівненщині.

Участь білорусів в тендерах на будівництво доріг в Україні заощаджує бюджету десятки мільйонів гривень. ch.ukravtodor.gov.ua

За задумом проекту, Північний обхід має значно покращити транспортну ситуацію в Рівному та Рівненському районі, дасть змогу звільнити обласний центр від транзитних автомобілів, що прямують по трасі М-06 з боку Житомира та Києва у напрямку Луцька, сприятиме пожвавленню економічної сфери як місцевих територіальних громад, територією яких пролягатиме цей шлях, так і області загалом.

Якісні дороги Україні життєво потрібні. А якщо їх будуватимуть ще й за реальними, не завищеними цінами, без закладання традиційних "відкатів", які обходяться державі у мільярди додаткових витрат – вже за кілька років розбиті дороги в нашій державі стануть історією. І участь таких компаній, як ДБТ №2, м.Гомель – наближає нашу державу до здійснення цієї мрії.