Велика пожежа біля ЧАЕС: уряд вжив рішучих заходів

Уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду держбюджету для гасіння пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це у понеділок, 13 квітня, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища.

"Відповідне розпорядження, ініційоване Мінекоенерго, прийнято на засіданні уряду. Згідно з розпорядженням, повинні бути виділені кошти в сумі 44 862,9 тис. грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з пожежами у зоні відчуження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, додаткові заходи для запобігання пожежам необхідні з огляду на те, що, за повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж на площі близько 70 га.

Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, тенденція останніх років - підвищення температурного режиму і значне збільшення кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України.

"Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може привести до забруднення територій радіоактивним пилом", - відзначили у міністерстві.

Виділене фінансування дозволить додатково забезпечити підрозділи ДСНС усім необхідним для оперативного і якісного виконання завдань і своєчасної ліквідації пожеж, які створюють загрозу життю і здоров'ю людей, навколишньому середовищу і можуть привести до значних матеріальних збитків.

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