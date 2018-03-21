"Велика двадцятка" визначилася із позицією щодо криптовалют

Фінансові політики з країн "Великої двадцятки" (G20) прийшли до рішення про необхідність моніторингу ситуації з криптоактивами, зробивши крок до початку регулювання галузі на більш пізньому етапі.

"Ми закликаємо міжнародні органи по стандартизації (SSB) продовжувати моніторинг криптоактивів і їхніх ризиків відповідно до їхніх мандатів", - повідомляє Reuters із посиланням на комюніке лідерів G20.

Країни "Великої двадцятки" також підтримали нові стандарти, які будуть запропоновані Цільовій групі з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF).

Зокрема, заклики до узгоджених дій з боку G20 були викликані різкими коливаннями в ціні на біткоін - найвідомішою з безлічі цифрових валют - і побоюваннями, що вони можуть бути використані для ухилення від податків, відмивання грошей, фінансування тероризму або шахрайства з інвесторами.

Водночас поки ніяких конкретних дій країни "Великої двадцятки" не вжили. У G20 називають криптоактиви замалою силою, щоб поставити під загрозу фінансові ринки.

"Їхня сукупна ринкова вартість на піку становила менше одного відсотка від світової економіки", - заявила голова Ради з фінансової стабільності Марк Карні.

При цьому голова Центрального банку Аргентини Федеріко Штурценеггер зазначив, що "Велика двадцятка" може вже в липні представити перші пропозиції з регулювання сегмента криптоактивів.

Як повідомляв "Обозреватель", Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.