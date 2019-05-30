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Велика авіакомпанія перестане літати в Україну: з'явилося пояснення

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Днями авіакомпанія British Airways заявила про припинення польотів до Києва. Експерти вважають, що причиною такого рішення могло стати поява лоукостера Ryanair.

Як сказано в матеріалі "Новое время", за останні кілька років конкуренція на напрямках Київ-Лондон і Київ-Париж істотно посилилася. До столиці Великобританії зараз літає чотири авіакомпанії.

Крім British Airways, це українська Міжнародні авіалінії України (МАУ), угорська WizzAir і, з минулого року, ірландська Ryanair. Всі вони виконують рейси в чотири різних аеропорти - Хітроу, Гатвік, Лутон і Станстед, відповідно.

Саме зростання конкуренції стало основною причиною скорочення польотної програми класичними європейськими перевізниками, вважають більшість опитаних експертів.

Авіаексперт Денис Антонюк назвав головною причиною відходу British Airways різкий захід в Україну лоукост-авіакомпанії Ryanair. Але в "Міжнародному аеропорту "Бориспіль" називають, як мінімум, чотири фактори.

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British Airways

British Airways

Computerworld UK

"По-перше, це глобальні зміни в економічній моделі всіх авіакомпаній, зокрема British Airways. По-друге, напружена ситуація з вільними слотами для зльоту і посадки літаків в аеропорту Хітроу, де навіть проводять аукціони з їхнього продажу. По-третє, зміщення інтересу транзитних пасажирів в сторону близькосхідних хабів. І по-четверте, зростання конкуренції з боку лоукостів", - пояснив генеральний директор МА "Бориспіль" Павло Рябікін. При цьому він не виключив, що можуть бути й інші фактори, що вплинули на рішення британської компанії, про які ми не знаємо.

В результаті при відносно високому завантаженні - в 50-60% - рейси можуть бути низькоприбутковими або навіть збитковими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня стало відомо, що British Airways восени припинить виконання польотів по своєму єдиному маршруту в Україну. Згідно з даними системи бронювання, останній рейс Київ-Лондон відбудеться 3 жовтня.

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Місце
Україна
Теги
Українааеропорт Бориспіль
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