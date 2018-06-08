Величезні втрати: ще одна країна поскаржилася на санкції проти Росії

Санкції проти Росії шкодять промисловості більше, ніж мита США.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні. Він поскаржився на те, що через обмеження на торгівлю з Росією країна втратила можливість закуповувати необхідну для виробництва алюмінію сировину, передає ТАСС.

"Введення американських мит на сталь і алюміній ніяк не вплине на виробництво алюмінію на заводі в Ж'яр-над-Грономе... Його торкнулися санкції США, запроваджені проти Росії. Slovalco не може купувати сировину у російських фірм", - підкреслив він.

Таким оборазом, він підкреслив, що Євросоюз нібито зазнає величезних втрат у результаті введення санкцій проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе заявив, що Євросоюз повинен покласти край болючим санкцій проти Росії і нормалізувати з нею політичні та економічні відносини.