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"Величезні діри": блогер показав жахи з дорогами на Донбасі

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У місті Лисичанськ Луганської області посеред вулиць на дорогах зяють величезні діри.

"Прогулююся Лисичанськом, насолоджуючись місцевими дорогами. Ями вище щиколотки, якісь грязьові нашарування", – пише блогер Денис Казанський у Telegram.

"В одному місці у величезній дірі посеред вулиці натурально, як в окопі, ховався голуб. Якщо придивитися, можна побачити, як він п'є каламутну воду", – додав він.

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Дороги в Лисичанську привели блогера в жах.

"Не пам'ятаю такого жаху десь іще. Сама дикість у "міцних господарників", як завжди", – підсумував Казанський.

"Величезні діри": блогер показав жахи з дорогами на Донбасі

Telegram Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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