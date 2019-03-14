"Величезні діри": блогер показав жахи з дорогами на Донбасі

У місті Лисичанськ Луганської області посеред вулиць на дорогах зяють величезні діри.

"Прогулююся Лисичанськом, насолоджуючись місцевими дорогами. Ями вище щиколотки, якісь грязьові нашарування", – пише блогер Денис Казанський у Telegram.

"В одному місці у величезній дірі посеред вулиці натурально, як в окопі, ховався голуб. Якщо придивитися, можна побачити, як він п'є каламутну воду", – додав він.

Дороги в Лисичанську привели блогера в жах.

"Не пам'ятаю такого жаху десь іще. Сама дикість у "міцних господарників", як завжди", – підсумував Казанський.

Telegram Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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